Baleares rebajará un punto la nota para obtener el máximo nivel de catalán en la ESO y el Bachillerato

Baleares rebajará un punto la nota para obtener el máximo nivel de catalán en la ESO (B2) y el Bachillerato (C1), que pasará de un 8 a un 7, para los que terminen sus estudios.

La Conselleria de Cultura del Govern de Marga Prohens (PP) actualizará las homologaciones de los títulos de ESO y Bachillerato con los certificados de catalán, ya que desde 2022 por un Real Decreto del Gobierno de Pedro Sánchez, las calificaciones oficiales no son numéricas, sino cualitativas y la nota que vale no es un 7 o un 8, sino la calificación de notable.

La Conselleria de Cultura, de la que depende la política lingüística del Ejecutivo balear, prepara una orden que se aplicará a quienes finalicen sus estudios a partir de este curso en la que desaparecerá la incoherencia que existía hasta ahora, de forma que todos los notables darán acceso al título más alto en cada escalón, dado que no hay calificaciones numéricas.

Por tanto y una vez que se haga pública y se apruebe esta orden, los alumnos que acaben la ESO obtendrán un B1 de catalán si no logran la calificación de notable y un B2 si la alcanzan o superan. En el Bachillerato obtendrán el certificado de catalán B2 si no alcanzan el notable o el C1 si lo hacen o incluso si llegan al sobresaliente en el dominio hablado y escrito de esta lengua.

Esta decisión, que en principio lo único que hace es adaptar las homologaciones de las titulaciones de catalán al sistema de notas actualmente vigente, ha encendido a los separatistas de Baleares que en el sector de la enseñanza está representado por el mayoritario sindicato STEI.

Tras calificar la aplicación de la ley de «excusa» para la adaptación a las nuevas calificaciones de notas que ahora son cualitativas y no numéricas, esta central sindical acusa directamente al Govern del PP de «ceder una vez más a las exigencias de Vox de devaluar y menospreciar la lengua catalana».

Aunque el sindicato reconoce en un comunicado que «todos los indicadores demuestran, por otra parte, que los conocimientos en lengua catalana se van devaluando año tras año», no cita el motivo por el que esto está sucediendo: el rechazo masivo de la juventud balear a hablarla fuera del aula por su imposición en la enseñanza.

Para el STEI la homologación de titulaciones es una medida más en la «devaluación y minorización de la lengua propia de las Islas Baleares» y pondría a su juicio de manifiesto que «el PP es cautivo de los delirios de la extrema derecha en contra de la presencia y de un buen aprendizaje del catalán en la enseñanza».

También pone de relieve, asegura el STEI, que luchará «contra este nuevo ataque con las herramientas de las que dispone en todos los ámbitos de negociación pertinentes y de defensa de los derechos de los catalanohablantes».