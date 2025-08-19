Alcaraz y Raducanu caen eliminados a las primeras de cambio en los dobles mixtos del US Open

Carlos Alcaraz y Emma Raducanu han caído eliminados a las primeras de cambio este martes en los dobles mixtos del US Open (4-2, 4-2) ante la pareja compuesta por Jack Draper y Jessica Pegula. Después de perder en su debut en este innovador torneo, tanto el español como la británica se centrarán ahora en el cuadro individual que arrancará próximamente en Nueva York.

Cierto es que la famosa pareja formada por Alcaraz y Raducanu no tuvieron su inicio soñado en el US Open, pues protagonizaron importantes errores en el servicio y sufriendo un ‘break’ nada más empezar. Además, desde el otro lado de la pista Draper superó varias veces a Emma con potentes derechazos. No obstante, desde fuera daba la sensación que el murciano y su pareja en la pista se estaban tomando el duelo como un partido amistoso, con risas en algunos tramos del choque y corriendo riesgos sin necesidad.

Pese a las imprecisiones, tanto Alcaraz como Raducanu mostraron una gran conexión, demostrando así la gran relación que mantienen. Esto se pudo apreciar en los descansos, cuando el tenista murciano daba indicaciones a Emma para tratar de cambiar el rumbo del partido.

En el último juego de la primera manga, el español y la británica estuvieron cerca de llevar el choque al tie-break, pero Alcaraz no estuvo acertado en ese punto clave y desperdició esa gran posibilidad. No quedaba otra que intentar darle la vuelta al marcador si ambos querían acceder a los cuartos de final del torneo estadounidense.

Con respecto al segundo y decisivo set, fue muy parecido en cuanto al guion al primero. Pegula y Draper se mantuvieron muy serios y sin bajar la guardia. Carlitos y Emma trataron de alargar el partido lo máximo posible, pero sus rivales no tuvieron piedad de ellos y cerraron el choque para avanzar a la siguiente fase.