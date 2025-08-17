Cuadran las cuentas: Alcaraz depende de sí mismo para destronar a Sinner y ser número uno del mundo

Alcaraz aterrizó en Cincinnati tras un casi un mes de descanso, su periodo más largo fuera de competición, con la mente en el US Open y la mano en la calculadora. La vuelta de la pista dura impulsa al murciano en la carrera por el número uno del mundo, estatus dominado por Sinner con puño de hierro durante las últimas 61 semanas. Ambos se han citado en la final de Cincinnati y les separan 2.240 puntos.

La baza a favor de Carlitos radica en los puntos que defienden cada a lo largo de los próximos 30 días. Cabe recordar que en 2024 el murciano claudicó en segunda ronda tanto en Cincinnati como en el US Open, por lo que este año tiene fácil sumar puntos. Mientras que Sinner, campeón de los dos torneos, defiende la máxima puntuación posible en ambos casos.

Por ello, la situación es favorable al murciano, que depende de sí mismo para asaltar la cima del tenis mundial. Para ello deberá ganar en Cincinnati y recortar la distancia a únicamente 1.890 puntos, que los superaría si posteriormente se impone en el US Open y se embolsa los 2.000 puntos de campeón. En otras palabras, Alcaraz será número uno del mundo si se lleva los dos próximos torneos.

El final de temporada también sonríe a Carlitos. Defiende los cuartos en Shanghái, la tercera ronda en París y la fase de grupos de las ATP Finals del año pasado. Mientras que Sinner, ganador de dos de los tres mencionados torneos, sólo podrá sumar en el Masters 1.000 francés. Algo que permitiría a Alcaraz mantener el número uno en caso de conseguirlo en septiembre o hacer un último intento a final de año.

El primer paso será este lunes por la noche, cuando se enfrente a Sinner en la final de Cincinnati. «Tengo muchas ganas de volver a jugar contra él. Gracias a él, saco lo mejor de mí en el tenis. Para el público también es genial ver nuestros partidos. Elevamos el nivel al máximo y ofrecemos un tenis realmente bonito en el partido. Estoy listo para afrontar el reto», aseguró el murciano tras vencer a Zverev.

La última vez que se enfrentaron fue en la final e Wimbledon que se llevó Sinner. «Estoy listo para ver lo que hice mal en el último partido e intentar mejorar el lunes. Mañana es día libre. Intentaré ajustar un poco mejor mi juego para estar listo al 100 %. Mental y tácticamente, para estar listo y ser perfecto. Mañana va a ser un día muy bueno y estoy emocionado por el lunes», analizó Alcaraz.