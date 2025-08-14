Retiradas, desplomes en pleno partido y golpes de calor: el otro ‘rival’ de Alcaraz en Cincinnati

La toalla cubierta de hielos es protagonista antes, durante y después de cada partido en el Masters 1.000 de Cincinnati. Se ha convertido en la herramienta que más mitiga el calor y mejor permite a los tenistas competir. El sol aprieta e intensifica el calor sobre una pista que ha llegado a superar los 33 grados y cuya sensación térmica todavía es bastante mayor.

Por el mencionado escenario, desértico, caminan las mejores raquetas con la puesta a punto para el US Open como principal objetivo. Medvedev aprovechó la pausa entre juego y juego y se acercó a meter, literalmente, la cabeza en la nevera de las bebidas. Es una de las escenas de un torneo que se ha cobrado retiradas y desplomes en pleno partido por doquier.

Francisco Comesaña tuvo que recibir asistencia médica durante el segundo set contra Opelka al sufrir un golpe de calor en pleno partido. Antes, ya se había acercado al cubo de la basura al tener náuseas, también por el calor. «¿Estás mejor? No te me vayas a morir», le dijo su entrenador. Rinderknech se desplomó en pleno partido contra Aliassime por el calor sofocante y la humedad persistente.

El tenista francés se tumbó en la pista, en la única superficie cubierta por algo de sombra, con una toalla fría que envolvía su rostro. En ese momento las temperaturas superaban los 33 grados y la humedad el 50%. Se tuvo que retirar. Cameron Norrie acabó vomitando tras la derrota contra Bautista. Luciano Darderi también abandonó y Camilo Hugo hizo lo propio por desgaste físico.

«Nosotros estamos en movimiento y centrados en intentar ganar, pero el público está sentado durante mucho tiempo y nuestros entrenadores también. Un recordatorio amistoso para todos: beber mucha agua, traer sombreros y refrescarse tanto como se pueda», comentó Aliassime. El calor se traslada también a la grada, donde los bebés lloran desconsoladamente por el calor. Que se lo digan a Raducanu.

Con el calor convive bien Alcaraz, que tira de humor al hablar sobre ello. «A veces los tenistas sólo nos enfocamos en nosotros mismos. Simplemente pensamos que estamos teniendo problemas con el calor y con el sol y te sientes mal… A veces te olvidas del rival, que también está teniendo problemas o incluso más problemas que tú. Soy de Murcia, estoy acostumbrado al calor», aseguró.