Carlos Alcaraz – Sinner: a qué hora juega y dónde ver gratis online y en vivo la final de Masters de Cincinnati

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se vuelven a ver las caras en una final. Esta vez, en la del Masters 1000 de Cincinnati 2025. Hay que recordar que la última ocasión que jugaron fue en Wimbledon con victoria para el italiano, mientras que la anterior fue la de Roland Garros y venció el murciano. Habrá que ver si esta sirve de antesala para la del US Open que comenzará en unos días. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para disfrutar en directo de este partidazo.

A qué hora juega Alcaraz vs Sinner: hora española en el Masters 1000 de Cincinnati

Carlos Alcaraz ya se ha plantado en la gran final del Masters 1000 de Cincinnati 2025, donde se tendrá que ver las caras con su archienemigo Jannik Sinner. El tenista murciano debutó en este torneo que se celebra en Ohio frente a Damir Dzumhur, al que se puso por 6-1, 2-6 y 6-3, mientras que en los dieciseisavos de final se cargó al serbio Hamad Medjedovic con un doble 6-4. Luca Nardi sucumbió frente al de El Palmar por 6-1 y 6-4, mientras que el encuentro más complicado lo tuvo en cuartos: contra Rublev (6-3, 4-6 y 7-5). Ya en semifinales se cargó a Alexander Zverev y ahora espera tomarse la revancha con el de San Cándido tras lo ocurrido en Wimbledon.

La idea de Carlos Alcaraz desde el principio de este apasionante Masters 1000 de Cincinnati 2025 es coronarse en Ohio, ya que hay que recordar que en 2023 se quedó a las puertas tras perder la final contra Novak Djokovic. Su entrenador, Juan Carlos Ferrero, también perdió una final, por lo que es un objetivo que ambos tienen. Para ello, el murciano tendrá que imponerse a Jannik Sinner, el vigente campeón. Por otro lado, Carlos Moyá y Rafa Nadal son los únicos tenistas españoles que han conseguido conquistar este torneo.

La ATP ha programado este frenético Carlos Alcaraz – Sinner correspondiente a la final del Masters 1000 de Cincinnati 2025 para este lunes 18 de agosto. La organización ha fijado el inicio del choque a las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y todo debería comenzar de manera puntual en la P&G Center Court.

Cuándo es el próximo partido de Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Cincinnati 2025

Carlos Alcaraz ha vivido un año 2025 bastante positivo, aunque no comenzó de la mejor manera. Cayó eliminado en el Open de Australia en cuartos contra Djokovic, fue apeado en las semifinales de Indian Wells y se llevó un batacazo en su debut en Miami. A eso habría que añadirle las dos finales perdidas: el Trofeo Conde de Godó y Wimbledon. Eso sí, el de El Palmar ha conseguido coronarse en Róterdam, en los Masters 1000 de Montecarlo y Roma, en Queen’s y también en Roland Garros. Ahora veremos en que lado cae este torneo de Cincinnati.

Este apasionante Carlos Alcaraz – Sinner que corresponde a la final del Masters 1000 de Cincinnati 2025 se jugará este lunes 18 de agosto. Estos dos tenistas se han enfrentado en 13 ocasiones con un balance favorable para Carlitos, ya que se ha llevado ocho triunfos y el de San Cándido sólo cinco. Sus últimos cuatro enfrentamientos han sido en finales, siendo la de Beijing, Roma y Roland Garros para el murciano, mientras que la de Wimbledon fue a parar a las manos del italiano.

Dónde ver en directo a Carlos Alcaraz gratis en vivo y canal de TV

Movistar+ fue el medio de comunicación que compró los derechos para retransmitir en nuestro país en exclusiva los diferentes partidos de esta competición que se está celebrando en Ohio, Estados Unidos. El Carlos Alcaraz – Sinner de la final del Masters 1000 de Cincinnati 2025 se podrá ver en directo por televisión a través de los canales Movistar+ Plus, Vamos o Movistar Deportes. Hay que destacar que los dos primeros vienen incluidos en el paquete básico de esta plataforma, mientras que el tercero estaría dentro de uno de los paquetes más caros que ofrece la compañía.

Además, hay que recalcar que los amantes de este deporte y seguidores del tenis murciano también podrán ver la final del Masters 1000 de Cincinnati 2025 Carlos Alcaraz – Sinner en directo en streaming y en vivo online mediante la aplicación de Movistar+. Esta app se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets o smarts TVs, pero también estará disponible su página web para acceder con un ordenador. Tennis TV también será una opción, ya que esta plataforma de pago tiene los derechos de todos los torneos de la ATP, menos de los cuatro Grand Slam.

Por otro lado, como es habitual, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información sobre todo lo que suceda en la previa de esta final del Masters 1000 de Cincinnati 2025. Narraremos en directo y en vivo online juego a juego el Carlos Alcaraz – Sinner y una vez acabe el choque publicaremos la crónica y las reacciones relevantes que se produzcan en Ohio.

Dónde escuchar por radio el partido Carlos Alcaraz – Sinner del Masters 1000 de Cincinnati 2025

Los amantes de este deporte que no puedan ver en directo, en streaming y en vivo online por televisión este Carlos Alcaraz – Sinner correspondiente a la final del Masters 1000 de Cincinnati 2025 tienen que saber que podrán escucharlo por la radio. Emisoras como Cope, Onda Cero, RNE, Radio Marca o la Ser conectarán con Ohio para contar todo lo que esté sucediendo en este apasionante partidazo.