Alcaraz – Sinner en directo: horario y dónde ver por TV la final ATP Masters 1.000 Cincinnati 2025 hoy en vivo online gratis

El esperado duelo entre Alcaraz y Sinner será el decimocuarto en el circuito entre ambos tenistas
Carlos Alcaraz afronta este lunes el reto de tumbar a Jannik Sinner 26 partidos después en pista dura, pues son los que lleva ganados el italiano, actual número 1 del mundo, uno detrás de otro en la superficie sobra la que se disputará la final del Masters 1.000 de Cincinnati entre ambos tenistas.
El esperado duelo entre Alcaraz y Sinner, que tendrá lugar en la pista central del Lindner Family Tennis Center, será el decimocuarto enfrentamiento en el circuito entre ambos. Afortunadamente, las estadísticas arrojan un 8-5 a favor del tenista español. Siete de esos choques fueron sobre hormigón con un 5-2 para Alcaraz, mientras que en lo que a finales se refiere el duelo hispano-italiano se dará por sexta vez y ahí también domina Carlitos con un 3-2.
No obstante, el gran momento de forma de Sinner, especialmente cuando juega en pista rápida, tal vez le convierta en favorito para este encuentro. No en vano, son 26 las victorias seguidas del italiano en ese terreno y habiendo cedido sólo tres sets en esos encuentros, que le llevaron a ser campeón en el Masters 1.000 de Shanghai y en la Copa Davis liderando a Italia y en las Nitto ATP Finals de Turín en 2024 y en el Abierto de Australia y, además, a ser finalista en Cincinnati este año.
La última derrota de Sinner en ese territorio la sufrió precisamente frente a Alcaraz en la final del ATP 500 de Pekín el pasado 2 de octubre de 2024 por 6-7 (6), 6-4 y 7-6 (3) y también este lunes habrá un título en juego. Será otra final con los dos tenistas implicados y los cuatro últimos duelos entre ellos se dieron en la última instancia de un torneo siendo especialmente significativas las más recientes en Roland Garros y Wimbledon con distinto signo. Alcaraz venció en París remontando dos sets (4-6, 6-7 (4), 6-4, 7-6 (3) y 7-6 (2)) y Sinner se desquitó también volteando el marcador en Londres (6-4, 4-6, 4-6, 4-6 y 4-6).
Una nueva batalla de los dos jóvenes que lideran actualmente el tenis acapara la atención ahora en Cincinnati a las puertas del Abierto de Estados Unidos, cuarto y último Grand Slam de una temporada en la que luchan el uno contra el otro con los demás rivales asistiendo al duelo desde la distancia.
Ya son 13 enfrentamientos entre el tenista murciano y el italiano. Alcaraz domina el cara a cara con ocho victorias por las cinco de Sinner.
