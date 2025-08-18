Alcaraz conoce el camino para tumbar al ‘invencible’ Sinner en pista dura

Venganza sobre venganza. Hoy gano yo, mañana ganas tú. En la retina siguen las imágenes de Sinner levantando el trofeo de Wimbledon al cielo de Londres. Se cobró la revancha un mes después de claudicar en Roland Garros tras una final que es ya es historia del tenis. Alcaraz levantó tres bolas de partidos y se llevó la gloria. Una derrota que hizo llorar a Sinner. El litigio entre ambos se extiende ahora a Cincinnati y cambia la tierra batida y la hierba por la pista dura.

Una superficie pluscuamperfecta para el italiano. Su tiranía en la pista más rápida del circuito se extiende desde el año pasado. Reinó en el Open de Australia, Róterdam, Miami, Halle, Cincinnati, Us Open, Shanghái, ATP Finals y Copa Davis. En 2025 se ha impuesto de nuevo en el Open de Australia y está en la final de Cincinnati. Su dominio más inmediato se traduce en 40 victorias de sus últimos 41 partidos.

El único lunar es, precisamente, su rival por el título en Cincinnati. Alcaraz ha sido el último tenista capaz de ganar al italiano en su superficie. El último en colarse y descifrar la mente de Sinner. Aquel día firmaron otro encuentro monstruoso, precintado con la remontada del murciano en el tie break definitivo. Desde entonces, el italiano ha volado en pista dura con 26 triunfos consecutivos.

Ya son 13 enfrentamientos entre los dos mejores del mundo en el circuito. Alcaraz domina el cara a cara con ocho victorias por las cinco de Sinner. La de Cincinnati será la cuarta entrega del libro tenísticos que ambos escriben en 2025. Todas en final. Masters 1.000 de Roma, Roland Garros, Wimbledon y ahora Cincinnati. Los dos primeros torneos cayeron del lado de Carlitos, el tercero de Jannik y el cuarto es una incógnita todavía.