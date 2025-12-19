Ni de titanio ni de acero inoxidable: Jordi Cruz confirma cuál es la mejor tabla de cortar para tu casa

Jordi Cruz confirma cuál es la mejor tabla de cortar para tu casa, un elemento que se convertirá en la herramienta que necesitas en tu cocina. Hay una serie de detalles que pueden acabar convirtiéndose en un elemento o herramienta que vamos a usar en estos días en los que quizás podemos pedir un extra en estos regalos de Navidad. Puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que la cocina se convierte en el eje central de estos días.

Uno de los miembros del jurado de MasterChef más conocidos ha confesado algunos de los secretos más personales de todo cocinero. Jordi Cruz comparte en las redes sociales sus mejores consejos y recetas, lo hace más allá de una serie de peculiaridades que debemos empezar a ver llegar. Un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos ver en este tipo de elementos que pueden acabar siendo claves. No es necesario que sea de titanio, como tampoco debe ser de acero inoxidable. Cruz reconoce públicamente cuál es el material del que está hecha su tabla de cortar.

Ni acero inoxidable ni titanio

El titanio es uno de los materiales más duraderos que existen, un elemento que deberemos empezar a tener en consideración en estos días en los que quizás hasta la fecha desconocíamos. Es hora de dejar salir estos días en los que el material tiene un importante protagonismo.

Nos hemos dado cuenta de lo que supone disponer en la cocina de los materiales adecuados para nuestro día a día. De una forma que quizás tendremos que empezar a poner en práctica. Con ciertos detalles que se acabará convirtiendo en la base de un cambio en la manera de tener nuestra tabla de cocinar en perfectas condiciones.

La durabilidad puede acabar siendo lo que se acabará convirtiendo en un elemento a tener en cuenta, pero no el único. Si al final, lo que acabaremos deseando es un extra de buenas sensaciones que hasta la fecha quizás desconocíamos.

Este tipo de elementos pueden ser los que nos acompañarán en unas jornadas en las que realmente podremos empezar a descubrir un plus de buenas sensaciones que pueden ser las que nos acompañará en estos días. El acero inoxidable se ha convertido en un material popular con ciertas peculiaridades.

Este es el material de la tabla de cortar de Jordi Cruz

Como experto cocinero, Jordi Cruz, no duda en darnos una serie de novedades que pueden acabar convirtiéndose en el mejor aliado de unos cambios esenciales. Esta tabla de cortar puede acabar siendo el que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada en estos días. Podemos hacernos un regalo o pedir un regalo que, puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días.

Jordi Cruz no es el único que, apuesta por las tablas de madera, sino que también los expertos de Ekogunters nos explican qué beneficios puede tener esta herramienta esencial: «En primer lugar, y como no podía ser de otra forma, queremos destacar a las tablas de corte realizadas en madera como la alternativa más sostenible de este tipo de accesorios para la cocina. Esto es porque éste es un material renovable, biodegradable y, si se le hace un tratamiento natural de barnizado y coloreado, libre de tóxicos. Además, su obtención también puede ser sostenible si proviene de bosques certificados, árboles caídos o de un cultivo natural respetando los ritmos de la naturaleza. Los accesorios realizados en madera poseen innatamente un aspecto natural, cálido y suave. Esto los convierte en piezas de decoración que favorecen ambientes agradables y acogedores. Por esta razón, estas tablas muchas veces son utilizadas también como bandejas donde presentar alimentos en la mesa del comedor, como tabla de quesos o embutidos».

Siguiendo con la misma explicación: «Otra de las ventajas de los utensilios de madera de cocina es que son fáciles de agarrar gracias a su superficie rugosa a tal nivel que incluso al mojarse siguen siendo objetos que no resbalan. Esto no significa que son accesorios incómodos al tacto sino que de hecho son lo suficientemente suaves como para sentirse agradables al contacto con la mano. En el caso de la tabla de corte esta característica se refuerza en aquellas que cuentan con un mango. Este es el caso de la tabla de cortar rectangular de Gradirripas realizada en madera de pino. Este material presenta vetas y nudos y posee una densidad y dureza media».

Además de que: «Como la madera es un excelente aislante térmico, ayudará a mantener la temperatura de tus comidas. Las tablas de cortar de madera son resistentes a las altas temperaturas, de esta forma, además de funcionar para trabajar alimentos y para la decoración de la mesa, sirven como superficies donde apoyar platos calientes con tranquilidad».