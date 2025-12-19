El Banco Sabadell descarta acometer ninguna operación de compra de bancos en España durante aproximadamente un año, salvo que cambien las circunstancias actuales, según fuentes cercanas a la entidad catalana. Las razones son el elevado precio de los posibles objetivos y la falta de presión sobre los mismos para vender.

«Todos los bancos españoles están muy caros, no es el mejor momento para comprar nada», explican las fuentes citadas. El ejemplo claro es Unicaja, el objetivo favorito del Sabadell por su complementariedad, que ha subido más del 120% este año y que se encuentra en máximos históricos.

Además, «las operaciones corporativas suelen hacerse cuando hay entidades con problemas. Ese fue el motivo de las que se hicieron en la crisis financiera, y la OPA de BBVA sobre Sabadell se explica por la necesidad del primero de reducir su exposición a países emergentes», según las fuentes. «Pero ahora no existe ninguna presión en este sentido para el sector, nadie tiene necesidad de vender ni de comprar».

Tras el fracaso de la OPA lanzada por el BBVA, el mercado ha especulado con una adquisición por parte del Sabadell para blindarse ante nuevas posibles aproximaciones hostiles. De hecho, Citi considera que el banco que preside Josep Oliu tiene capacidad de pagar una prima del 20% y una parte en efectivo por Unicaja o Ibercaja.

Operación amistosa

Aunque las fuentes consideran que el Sabadell acabará acometiendo una operación a medio plazo, descartan que vaya a producirse el próximo año: «En estas cuestiones el momento es muy importante, y, ahora mismo, el momento no es el adecuado para plantear una adquisición».

Eso sí, cualquier compra que pueda hacer el Sabadell en el futuro será mediante una oferta amistosa, en vista del desastre en que ha acabado la operación hostil del BBVA: «El Sabadell, que es el banco que más compras ha hecho en España, siempre las ha hecho de forma amistosa. Ahora no va a cambiar esa fórmula, y menos aún después de lo ocurrido con el BBVA».

El problema de las ofertas amistosas es que el comprador tiene que dar una prima muy suculenta -de la que carecía la del BBVA- para que los accionistas significativos las acepten. Con lo cual volvemos al primer argumento: los precios excesivamente caros a los que cotizan los bancos españoles (y cuyas valoraciones habría que extrapolar a los que no cotizan, como Ibercaja o Abanca, posibles objetivos también del Sabadell), a los que habría que añadir esa prima.

Sólo si hay una crisis

La única posibilidad de que el Sabadell se lance a una compra en 2026 es que cambie la situación actual y que las cotizaciones de la banca caigan con fuerza o incluso que haya alguna entidad con problemas. Pero eso sólo ocurriría si viene una crisis que ahora mismo no se adivina. Ni siquiera por los altos precios de la vivienda, ya que el sector considera que no hay exceso de endeudamiento ni de oferta de pisos, que fueron las causas del estallido de la burbuja inmobiliaria.

«Ahora bien, las crisis nunca se ven venir, sino que estallan de repente, así que no se puede descartar que llegue una el próximo año», concluyen las fuentes.

Como informó en su día OKDIARIO, el Sabadell estuvo analizando muy seriamente la compra de Unicaja antes de que el BBVA lanzara la OPA, pero la descartó por el agujero que tenía en sus posiciones en deuda pública. Con la llegada de José Sevilla a la presidencia de la entidad andaluza, este problema se ha solucionado, pero precisamente por eso -y por la buena marcha del sector en general-, Unicaja ha subido tanto este año en Bolsa.