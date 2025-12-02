La cúpula del Banco Sabadell ha negado que vaya a acometer una operación corporativa a corto plazo tras el fracaso de la OPA del BBVA. Sin embargo, el mercado piensa que en algún momento sí realizará alguna adquisición para ponerse a la altura de los tres grandes (CaixaBank, Santander y BBVA) en España y evitar nuevos sustos en el futuro. Así, Citi considera que Sabadell puede comprar Unicaja o Ibercaja con una prima del 20% y una parte en efectivo, mientras ve más complicada una operación con Abanca.

Unicaja siempre ha sido la presa favorita del Sabadell, por su tamaño, su buena situación tras superar la guerra con la antigua Liberbank y por la complementariedad geográfica que le proporcionaría (fuerte presencia en Andalucía, Extremadura, Asturias, Cantabria y Castilla y León). De hecho, estuvo analizando en profundidad la entidad antes de la OPA del BBVA, como informó OKDIARIO, aunque la descartó finalmente por las pérdidas que acumulaba en deuda pública. Unas pérdidas que ya han desaparecido.

Como también adelantó este medio, el presidente del Sabadell, Josep Oliu, retomó los contactos con los principales accionistas de Unicaja a finales del año pasado por si fracasaba la citada OPA. Varios accionistas, como Mayoral (dueño del 9%) o Tomás Olivo (porcentaje similar), son proclives a vender si el precio es bueno. El mayor obstáculo sería la Fundación Unicaja, que posee el 31% del banco, donde ejerce un poder absoluto, si bien en una eventual compra se convertiría en el principal accionista de la entidad fusionada.

Citi considera que ese buen precio sería una prima del 20% respecto a los niveles de cotización actuales (20,66 euros por acción al cierre del lunes). En ese escenario, la operación reduciría el beneficio por acción (BPA) en un 1% en 2027 si se hace totalmente mediante canje de acciones. Ahora bien, el Sabadell tendría un exceso de capital de 700 millones sobre el objetivo del 13%, lo que le permitiría pagar entre el 5% y el 10% del precio de Unicaja en efectivo. Y en ese caso, la compra sí aportaría al BPA entre un 1% y un 2% ya el primer año.

Los rumores sobre la posibilidad de que el Sabadell retome la operación de Unicaja han aumentado a raíz de que Santa Lucía (el socio de seguros del banco malagueño) elevara su participación desde el 6% hasta el 10% del capital, lo que algunos han querido ver como un intento de blindaje frente a posibles operaciones hostiles.

Ibercaja y Abanca

El caso de Ibercaja sería parecido al de Unicaja, si bien interesa menos al Sabadell por su menor tamaño y su mayor concentración geográfica en una región (Aragón). En todo caso, Citi cree que el banco catalán podría comprarla también con una prima del 20% sobre una valoración (PER) de 10 veces sus beneficios, en línea con la media de los bancos puramente nacionales. En ese caso, también tendría exceso de capital y podría ofrecer entre el 5% y el 10% del precio en efectivo, como en el caso anterior.

Más complicada ve Citi la opción de Abanca, las antiguas cajas gallegas compradas en la crisis por el venezolano Banesco de Juan Carlos Escotet. Aplicando la misma valoración que a Ibercaja, el Sabadell no tendría exceso de capital, sino déficit respecto al 13% citado. Por ello, no podría pagar nada en efectivo y, además, la operación restaría entre el 2% y el 3% al BPA en 2027. Además, Abanca tiene el mismo problema de concentración geográfica que Ibercaja, en este caso en Galicia.

Sinergias

En todos los casos, Citi asume unas sinergias (ahorros de costes) del 35% de los costes totales, por debajo del 40% de operaciones anteriores gracias a la elevada eficiencia alcanzada por todos los bancos en España. Asume también unos costes de reestructuración de 2,5 veces esas sinergias -se pagan sólo una vez- y no tiene en cuenta posibles sinergias de ingresos para dar unas estimaciones más conservadoras.

En todo caso, lo que ha dejado claro el intento fallido del BBVA es que cualquier operación en el sector bancario debe hacerse de forma amistosa y que, para ello, es necesario pagar una prima relevante sobre el valor del banco objetivo de compra, algo de lo que adolecía su oferta.