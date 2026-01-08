RIU abre su segundo hotel en Londres

RIU Hotels & Resorts suma un nuevo establecimiento a su cartera RIU Plaza: el Hotel Riu Plaza London The Westminster, el complemento perfecto para el Hotel Riu Plaza London Victoria que la compañía mallorquina abrió en julio de 2023.

Precisamente es la gran demanda lo que ha animado a la cadena hotelera a buscar un segundo hotel en la ciudad. El Hotel Riu Plaza London The Westminster cuenta con 464 habitaciones y se encuentra a un minuto del río Támesis, del museo Tate Britain y a pocos pasos de la histórica Abadía de Westminster, las Casas del Parlamento y del emblemático Big Ben, informa la compañía en un comunicado.

El nuevo hotel también está cerca de Buckingham Palace, St. James’s Park y del London Eye y ofrece a sus huéspedes un completo desayuno bufé, seña de identidad de la oferta de RIU en ciudad, un bar cafetería en el lobby, salas de reuniones y un gimnasio abierto las 24 horas del día.

El hotel fue construido en 2003 y completamente reformado en 2021, momento en el que pasó a formar parte de la marca Curio Collection by Hilton. Tras la adquisición del activo por parte de RIU, el hotel pasa a formar parte del portfolio RIU Plaza de hoteles urbanos de la cadena. Gracias a la reciente reforma, el hotel no necesitará grandes trabajos de adecuación.

El Riu Plaza London The Westminster está ubicado a unos 15 minutos a pie desde el Hotel Riu Plaza London Victoria y, como curiosidad, en su decoración hace muchos guiños al misterioso mundo de los espías dada su cercanía a las oficinas del servicio de inteligencia británico MI5 y MI6.

El Hotel Riu Plaza London The Westminster se convierte así en el decimotercer establecimiento de la línea urbana de RIU y se suma a los que ya opera en Panamá, Guadalajara (México), Madrid, Miami, Chicago, San Francisco, Nueva York, Berlín, Londres, Dublín y Toronto. RIU sigue apostando por crecer en las principales ciudades del mundo y actualmente está construyendo su tercer hotel en Nueva York; mientras sigue atenta a nuevas oportunidades en grandes capitales de Europa.