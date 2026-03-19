Terror a la salida de una discoteca de Palma: cuatro detenidos por intentar matar a cuchilladas a dos jóvenes

Terror a la salida de una discoteca de Palma. La Policía Nacional ha detenido a cuatro jóvenes, dos de ellos menores de edad, por intentar matar a otros dos a base de cuchilladas y botellazos en las inmediaciones de un conocido local de ocio nocturno del barrio de Sa Indioteria.

Los hechos sucedieron el pasado 24 de enero sobre las 4:40 horas de la madrugada, cuando varios jóvenes salieron de la discoteca y se marcharon a su casa caminando por la calle. Sin embargo, su marcha se vio interrumpida en el momento en el que apareció otro grupo más numeroso, que les empezó a increpar.

La tensión fue aumentando hasta que se produjo una reyerta en plena vía pública entre ambos bandos. Durante la refriega, uno de los jóvenes del grupo que inició el incidente esgrimió un cuchillo y acometió a dos oponentes por la espalda, sin que estos tuvieran posibilidad alguna de defensa.

El atacante propinó hasta cinco puñaladas por detrás en zonas vitales como el cuello y la espalda. La agresión continuó a pesar de que las víctimas ya habían sido derribadas y se hallaban en el suelo sin capacidad de defensa alguna.

Instantes después, otro de los integrantes del grupo agresor propinó un botellazo en la cabeza a otro. Como consecuencia de los golpes, hasta tres jóvenes tuvieron que ser trasladados de urgencia a un centro hospitalario de Palma, dos de ellos por cinco heridas de arma blanca, algunas de ellas en la nuca y espalda, y un tercero por lesiones en la cabeza por el golpe de una botella de cristal.

Hasta el lugar de la batalla acudieron varias patrullas de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, aunque, tras efectuar varias batidas, no consiguieron localizar a los autores de las agresiones. Por ello, el Grupo de Homicidios llevó a cabo una investigación.

Fruto de las pesquisas, los agentes consiguieron identificar a los presuntos autores, entre los que se encontraban el que apuñaló a dos jóvenes y el que golpeó con la botella.

Entre el pasado martes y miércoles de esta semana, los agentes arrestaron a los cuatro investigados como presuntos autores de un delito de asesinato en grado de tentativa y de lesiones.

Finalmente, los policías tomaron declaración a los investigados, que quedaron en libertad con cargos, salvo uno de ellos. El presunto autor material de las puñaladas ha pasado a disposición de la Fiscalía de Menores al tratarse de un menor de edad.