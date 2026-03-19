Sa Federació de Veïnats de sa Ciutat de Palma incorpora cuatro nuevas asociaciones y alcanza las 22 entidades

Sa Federació de Veïnats de sa Ciutat de Palma ha incorporado recientemente a cuatro nuevas asociaciones vecinales de la capital balear. Se trata de S’Aranjassa, Calle Jesús, La Femu y Son Güells.

Con estas nuevas adhesiones, la federación alcanza un total de 22 asociaciones vecinales integradas. De esta forma, refuerza su representación del tejido vecinal de la ciudad y consolida su trabajo conjunto en defensa de los intereses de los diferentes barrios de Palma, según ha explicado Sa Federació a través de un comunicado.

Mar Mesas, presidenta de Sa Federació, ha asegurado que la incorporación de estas entidades supone «un paso importante para seguir fortaleciendo el movimiento vecinal, mejorar la coordinación entre asociaciones y dar mayor visibilidad a las necesidades y reivindicaciones de los distintos barrios» «Estamos abiertos a la incorporación de nuevas asociaciones que quieran sumarse a un proyecto común», ha afirmado Mesas.

Sa Federació sostiene que la unión entre asociaciones permite trabajar con mayor fuerza y trasladar de forma conjunta las demandas vecinales ante las administraciones públicas, contribuyendo de esta forma a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Palma.