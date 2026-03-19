Rectificación Javier Tebas Medrano

1. No son ciertas las informaciones difundidas por OK DIARIO en las que se atribuye a D. Javier Tebas Medrano haber sido el “cerebro intelectual” de una “trama” y haber liderado el robo de datos, la publicación de noticias falsas o el impulso de una “querella falsa” que hayan dado origen al “caso Brodie” seguido en el Juzgado de Instrucción nº4 de Majadahonda.

2. D. Javier Tebas Medrano niega la existencia de los vínculos que OK DIARIO le atribuye con D. Gerardo González, D. Miguel Galán o D. Juan Rubiales, no siendo cierto que estas personas sean “su mano derecha” o sus “brazos”.

3. D. Javier Tebas Medrano niega expresamente haber tenido cualquier tipo de contacto o influencia sobre D. Juan Rubiales para que éste llevase a cabo el supuesto “robo de datos” que se le atribuye respecto del móvil de Luis Rubiales.

4. D. Javier Tebas Medrano niega expresamente haber tenido cualquier influencia en el hecho de que las informaciones derivadas de los denominados “Supercopa Files” hayan sido publicadas en medios “al interés de los varios millones de euros regados por LALIGA en branded content”, ya que se trata de informaciones difundidas por la práctica totalidad de medios de comunicación de España, debido al interés que generaron en la opinión pública.

5. D. Javier Tebas Medrano niega expresamente haber tenido ningún tipo de participación en la querella que, según OK DIARIO, D. Miguel Galán habría interpuesto con base en informaciones periodísticas sobre los datos obtenidos del móvil de Luis Rubiales.

6. D. Javier Tebas niega tener ningún tipo de interés en “monopolizar el control del fútbol español”, como le atribuye OK DIARIO. Desde que accedió a la presidencia de LALIGA, el único objetivo de D. Javier Tebas ha sido la defensa de los intereses de los Clubes y Sociedades Anónimas Deportivas afiliadas a la Liga Nacional de Fútbol Profesional.