Cielo despejado y chubascos dispersos hoy en Castilla y León, según AEMET

Hoy, 26 de mayo de 2026, en el conjunto de Castilla y León, se prevé un día mayormente poco nuboso o despejado. A medida que avance la tarde, se podrá apreciar nubosidad de evolución, lo que podría dar lugar a chubascos débiles y dispersos acompañados de tormenta. Las temperaturas se mantendrán en mínimos con pocos cambios, mientras que las máximas experimentarían un ligero ascenso. El viento soplará de forma suave desde el suroeste, aportando un aire fresco a la jornada.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 26 de mayo

Cielo claro y brisa suave durante el día en León

El cielo se asoma en un lienzo de suave azul, mientras el sol despereza sus rayos a las 6:51 de la mañana. Con temperaturas que oscilarán entre los 14 y los 30 grados, la jornada en León promete ser cálida y agradable. A medida que avanzan las horas, el viento del sureste soplará con una brisa ligera, ideal para paseos al aire libre, aunque alertamos sobre algunas ráfagas notables que podrían sorprender a los más desprevenidos.

Durante la tarde, los termómetros alcanzarán su punto máximo, proporcionando sensaciones de calor abrazador, pero sin grandes riesgos de precipitación. A medida que la noche se acerque y el sol se oculte a las 21:48, la caída de la temperatura será sutil, permitiendo que los leoneses disfruten de una velada fresca y placentera. Aunque hay posibilidades remotas de algún chubasco, en general, el tiempo se presenta favorable para disfrutar de un día al aire libre.

Zamora: cielo despejado con brisa y posibles sorpresas

Las calles de Zamora despiertan con una brisa fresca que promete un día movido por cambios, reflejando un cielo que, aunque despejado esta mañana, anticipa sorpresas en su evolución. Durante las primeras horas, la temperatura ronda los 16 grados, pero conforme avance el día, la atmósfera se tornará más inestable, con el viento del sur soplando a 20 km/h y racheado hasta los 40 km/h.

La transición entre mañana y tarde será notable, con un aumento en la sensación térmica que puede alcanzar hasta los 33 grados. Sin embargo, la humedad relativa también subirá, llegando al 55%, lo que creará un ambiente algo agobiante. Por ello, es recomendable llevar un paraguas a mano, por si las sorpresas que trae el tiempo deciden lavarnos con algunas gotas en la tarde.

En la ciudad de Salamanca, cielo despejado y sol radiante

La jornada comienza con un amanecer tranquilo en Salamanca, donde el cielo se presenta despejado y se espera que la temperatura mínima alcance los 17 grados. A medida que avanza el día, el sol brillará intensamente, llevando la máxima a un confortante 32 grados. La brisa será suave con viento del sur, soplando a unos 15 km/h, aunque podríamos experimentar rachas de hasta 45 km/h, así que se recomienda precaución si se está al aire libre.

Durante la tarde, el cielo permanecerá mayormente soleado, contribuyendo a una sensación térmica que se elevará hasta 32 grados. Con una humedad relativa que rondará el 20%, el ambiente será agradable y no se espera lluvia en ninguna parte del día. Disfrutaremos de aproximadamente 14 horas de luz, con el sol ocultándose sobre el horizonte a las 21:43.

Valladolid: ambiente tranquilo y soleado ideal para paseo

La jornada se presenta con un tiempo mayoritariamente estable, disfrutando de temperaturas que oscilarán entre los 17 y 33 grados. Aunque se espera algún intervalo nublado, no se anticipan precipitaciones ni vientos fuertes, lo que hará que la sensación térmica se mantenga agradable durante la tarde.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de un ambiente tranquilo en las calles. Aprovechar la luz del sol y el buen tiempo será una excelente manera de recargar energías y disfrutar de las actividades cotidianas.

Cielo despejado y calor intenso en Burgos

La mañana en Burgos se presenta despejada, con un ambiente fresco que invita a disfrutar del aire puro. La temperatura ronda los 17 grados, ofreciendo una sensación térmica agradable para comenzar el día. A medida que avanza la jornada, el sol se hará más presente, alcanzando una máxima de 31 grados por la tarde, lo que promete un calor sostenido hasta la noche. No olviden vestir ropa ligera y cómoda para disfrutar al máximo de este hermoso día al aire libre.

Palencia: cielo despejado y viento fuerte

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado que invitará a disfrutar del aire fresco de la mañana, con temperaturas rondando los 16 grados. A medida que avance la jornada, el mercurio subirá y la sensación térmica podría alcanzar hasta 32 grados en la tarde, bajo un sol radiante.

Sin embargo, el viento comenzará a soplar con fuerza, superando los 20 km/h, lo que podría generar condiciones de sensación térmica variable. Se recomienda llevar una prenda ligera que proteja del viento y aprovechar el buen tiempo antes de que la noche, con temperaturas más frescas, nos sorprenda.

Ambiente soleado y agradable hoy en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con un cielo mayormente despejado y temperaturas frescas que rondan los 16 grados. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 28 grados por la tarde, con un ambiente agradable gracias a una brisa suave de unos 15 km/h que permitirá disfrutar del sol.

A lo largo de la jornada, el tiempo se mantendrá estable y soleado, ideal para salir a dar un paseo o realizar actividades al aire libre. Recuerda llevar contigo algo de agua y ponerte una prenda ligera, ya que la sensación térmica puede alcanzar hasta los 29 grados. ¡Disfruta del día!

Segovia: cielo despejado con nubes al anochecer

Las primeras horas traen un cielo mayormente despejado y temperaturas frescas, con mínimas que rondarán los 17°C. A medida que avance la jornada, el mercurio escalará hasta alcanzar los 30°C, acompañado por una suave brisa del sur que soplará a 15 km/h, ideal para disfrutar del día.

Sin embargo, hacia la tarde-noche se esperan algunas nubes que podrían dar paso a ligeras precipitaciones, aunque con una baja probabilidad. Se recomienda aprovechar las horas de sol desde su salida a las 06:50 hasta la puesta a las 21:37 y tener precaución ante pequeñas ráfagas de viento de hasta 40 km/h.

Aire fresco y sol brillante en Soria

Con un amanecer sereno, Soria inicia una jornada sin probabilidades de lluvia y con el cielo despejado. La temperatura mínima ronda los 13 °C, pero la sensación térmica podría descender a los 12 °C, haciendo que sientas un aire fresco. A medida que avanza el día, la temperatura asciende hasta los 29 °C, garantizando un ambiente cálido por la tarde. Con 14 horas de luz, la jornada se presenta idónea para disfrutar al aire libre, bajo un cielo brillante y una suave brisa proveniente del sureste.