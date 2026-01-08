Soy ingeniero industrial y el mito de dejar la calefacción encendida para ahorrar es falso: esto es lo que debes hacer

Dejar la calefacción encendida para ahorrar es algo que no tiene el resultado esperado, es falso este mito que nos han explicado, según un ingeniero industrial. La realidad es que cada detalle cuenta y puede acabar siendo el que nos acompañará en estas jornadas en las que cada pequeño gesto es importante, sobre todo, cuando tenemos en mente un cambio de tendencia en lo que se refiere a la calefacción. Son tiempos de aprovechar al máximo cada elemento que llega de forma inesperada.

Queremos obtener los mejores resultados posibles con algunos elementos que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede llegar con la forma más barata de poner la calefacción. Con media España en medio de una ola de frío y con uno de los inviernos más intensos de los últimos tiempos, este tipo de consejos pueden ser claves para acabar consiguiendo aquello que deseamos, tener una casa confortable, sin dejarnos el sueldo en la factura de la luz. Este tipo de detalles nos ayudarán a ahorrar de la mejor manera posible.

El mito de dejar la calefacción encendida para ahorrar

Ahorrar con la ayuda de la calefacción encendida es algo que debemos dejar a un lado. Nos enfrentamos a una serie de peculiaridades que pueden llegar a ser especialmente complicadas de poner en práctica. Deberemos apostar claramente por un cambio de tendencia que acabará siendo esencial.

Es momento de poner en práctica lo que nos dicen los expertos, sobre todo, si tenemos en cuenta que estaremos ante un giro radical que puede ser clave para todos. La calefacción quizás no nos costará tanto como esperábamos, sino que acabará siendo un plus de buenas sensaciones.

Esta calefacción que nos permite disfrutar de un confort máximo puede acabar de darnos algunos elementos que nos sumergirán de lleno en un cambio de tendencia que será clave. Existe la creencia popular que, si no la apagamos, la casa va manteniendo el calor.

Es decir, como no se apaga, siempre se mantiene en la misma temperatura, lo que no implica un sobreesfuerzo, el que se hace cuando se enciende desde cero. Pasar de 4º a los 20º a los que tenemos la calefacción en casa es algo que intentamos evitar mintiéndola encendida, aunque esta técnica quizás no sea la correcta.

Esto es lo que debes hacer según un ingeniero industrial

Un ingeniero industrial nos ha dado una serie de consejos que debemos empezar a poner en práctica y para hacerlo nada mejor que prepararnos para lo peor. Con algunas novedades que pueden acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca en estos días que tenemos por delante.

Tal y como explicó este ingeniero en una entrevista: «La razón por la cual es falso es que cualquier sistema de calefacción consume energía cada vez que está funcionando. Es más, aunque uno se baje a comprar el pan y vuelva a los 5 minutos, merece la pena económicamente apagar la calefacción».

Los expertos de Iberdrola nos dan una serie de detalles que deberemos tener en consideración y que pueden ser claves para conocer en primera persona qué es lo que deberemos hacer para pagar menos en calefacción.