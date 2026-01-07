Parar la calefacción o no, es un dilema que responde un experto en energía, lanzando un aviso que puede poner los pelos de punta. Estamos empezando a poner algunos detalles que pueden convertirse en un plus de buenas sensaciones que puede ser lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Con unas temperaturas que se han desplomado, la calefacción puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada. Es hora de conocer un poco mejor qué es lo que puede pasar en estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

Es hora de saber la manera correcta de poder utilizar una calefacción que puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa. Este experto se ha convertido en uno de los detalles que pueden acabar siendo lo que realmente nos dará, un tipo de elementos que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Este experto puede acabar convirtiéndose en uno que nos dará algunas sorpresas en estos días en los que hay algunos mitos que caen por sí solos sobre la calefacción.

Para 5 minutos merece la pena

Merece la pena conocer, en primera persona, todo lo que hace referencia a una calefacción de la que dependemos en estas fechas. Será el momento de empezar a pensar en todo lo que está a punto de llegar, en estos días en los que cada elemento cuenta.

Es hora de saber qué es lo que puede estar esperándonos en unos días en los que realmente cada detalle puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa inesperada. Con la mirada puesta a un giro radical que puede acabar siendo esencial en estos días que tenemos por delante.

Cada pequeño gesto puede convertirse en un plus de buenas sensaciones. Son tiempos de apostar claramente por un cambio de tendencia que convierta nuestras casas en sitio más eficientes. De tal forma que cada uno de este tipo de detalle que puede convertirse en clave.

Este debate de encender o apagar la calefacción puede ser algo que nos afecte de lleno, en estas próximas jornadas que quizás no esperaríamos que se convierta en una nueva realidad. Un giro radical que puede convertirse en este plus de buenas sensaciones.

Avisa sobre los mitos sobre la calefacción este experto

Tal y como nos explica Jorge, ingeniero industrial, en sus redes sociales: «Decir que dejar la calefacción constantemente encendida sirve para ahorrar es falso». Siguiendo con la misma explicación: «La razón por la cual es falso es que cualquier sistema de calefacción consume energía cada vez que está funcionando. Es más, aunque uno se baje a comprar el pan y vuelva a los 5 minutos, merece la pena económicamente apagar la calefacción».

Los expertos de Iberdrola nos explican en su blog, algunos detalles que deberemos poner en práctica para conseguir aquello que deseamos, ahorrar en calefacción:

Cambiar la instalación. En el caso de que dispongas de una caldera antigua, sería conveniente valorar renovarla. Cierto es que la inversión en un primer momento puede ser elevada, pero a la larga notarás la eficiencia de los nuevos modelos. Estos no solo consumen menos, sino que también regulan mucho mejor la temperatura. Así mismo, si tienes radiadores es imprescindible purgarlos ya que durante el verano sus conductos se llenan de aire e impedirán el paso del agua caliente, dejando de funcionar correctamente y no alcanzando la temperatura deseada.

Distribución del hogar. Para conseguir ahorrar en calefacción es importante que previamente se haya realizado un buen aislamiento, así el calor se distribuirá y concentrará correctamente por toda la casa. Junto con ello, la distribución de los muebles del hogar también es un gesto que ayudará al ahorro. En invierno se suele hacer mayor uso de unas estancias principales, por lo que si se organiza el día a día alrededor de los radiadores de estas estancias se conseguirá que no trabajen a tanta potencia. Tampoco debes olvidarte de cerrar las puertas para retener el calor por más tiempo.

Presta atención a la orientación de tu casa, dependiendo de ella, de las horas que le de la luz y el tamaño de unas estancias u otras, y aprovéchalo regulando la temperatura acorde a ello.

No cubrir los radiadores. Seguramente existan muchas ocasiones en las que hayas colocado prendas mojadas sobre los radiadores para que se seque antes. Sin embargo, debes tener en cuenta que la ropa absorberá el calor que debería estar caldeando la estancia. Asegúrate por tanto que no hay nada que impida la salida de calor de los radiadores.

Apagar los radiadores que no se usen. Sabemos que este punto ya lo debes de conocer, pero consideramos importante recordar que un gesto tan sencillo ayudará a reducir tu factura de calefacción.