El oficio fundamental en muchos pueblos durante la posguerra española: hoy no se ve ninguno en nuestras calles

La posguerra española transformó profundamente la vida cotidiana en el medio rural. La escasez de recursos, el aislamiento y los bajos niveles de alfabetización condicionaron la manera en la que se transmitían las noticias relevantes para la comunidad. En ese contexto, surgieron o se consolidaron oficios esenciales para garantizar el funcionamiento básico de los pueblos.

Uno de ellos estuvo ligado directamente a la comunicación pública. Y es que en plena posguerra, cuando la radio aún no estaba extendida y la prensa apenas llegaba a las pequeñas localidades, este trabajo permitía difundir decisiones oficiales, avisos urgentes y actividades económicas. Así, la posguerra convirtió esa función en una pieza clave del entramado social local.

¿Cuál fue el oficio clave para los pueblos en el medio de la posguerra española?

Durante la posguerra española, el pregonero fue el principal canal de información colectiva en numerosos municipios. Su labor consistía en anunciar a viva voz los mensajes que interesaban al vecindario, siempre por encargo de la autoridad local o de particulares que abonaban una tarifa regulada.

El pregonero recorría calles y plazas siguiendo un itinerario fijo. Antes de comenzar el anuncio, utilizaba instrumentos sonoros como el tambor o la trompeta para captar la atención.

Tras el aviso acústico, iniciaba el mensaje con fórmulas establecidas como «Se hace saber…» o «De parte del señor alcalde se hace saber…». Estas expresiones otorgaban carácter oficial a la información difundida. Sin micrófono y sin tinta, fue un excelente comunicador para la época.

La función social del pregonero durante la posguerra española

En la posguerra, el pregonero no solo comunicaba decisiones institucionales. También anunciaba cortes de agua o luz, turnos de riego, subastas, pérdidas de animales o la llegada de comerciantes ambulantes. En pueblos agrícolas, estos avisos resultaban imprescindibles para la organización diaria.

La vida social se detenía brevemente cuando sonaba el instrumento del pregonero, y los vecinos salían a la calle o se asomaban a las ventanas para escuchar el contenido del mensaje.

En una etapa marcada por la posguerra, esta práctica suplía la falta de medios de comunicación escritos y garantizaba que la información llegara incluso a quienes no sabían leer.

Autoridad, comercio y control en tiempos difíciles

El pregonero actuaba bajo autorización del concejo o del ayuntamiento. La autoridad fijaba los lugares desde los que debía realizar los anuncios y establecía el coste de los encargos privados. En la posguerra española, este control aseguraba que la información transmitida respondiera a los intereses institucionales.

Además de su función informativa, el pregonero cumplía tareas relacionadas con el orden público. Históricamente, también llegó a anunciar sanciones o decisiones judiciales con fines disuasorios.

Aunque estas prácticas fueron perdiendo peso, durante la posguerra todavía persistía la idea de que la voz pública tenía valor legal y social.

Del uso cotidiano a la desaparición del oficio

El oficio del pregonero comenzó a desaparecer progresivamente a partir de la segunda mitad del siglo XX.

La expansión de la radio, el aumento de la alfabetización y la mejora de las infraestructuras redujeron su utilidad práctica. En muchos pueblos, los últimos pregoneros dejaron de ejercer en la década de 1970.

Hoy, esta figura apenas se conserva de forma simbólica en fiestas locales o actos tradicionales como el pregón inaugural.