Vox expulsa a su afiliado número 1, Ignacio Ansaldo, tras alinearse con el purgado Ortega Smith

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Ignacio Ansaldo, ex boina verde, afín al recién purgado Javier Ortega Smith y, como este, fundador de la formación que preside Santiago Abascal, ha anunciado que ha sido expulsado del partido.

Ansaldo, que posee el carné número 1 de Vox, ha colgado un post en sus redes sociales en el que anuncia: «Hoy me han echado de mi partido». Este mensaje en su cuenta de X incluye también un emoji con expresión llorosa.

Hoy me han echado de mi partido 😢 — Ignacio Ansaldo Adriaensens (@IgnacioAnsaldo) March 13, 2026

Vox había suspendido cautelarmente de militancia a Ansaldo el pasado 23 de febrero, el mismo día que suspendió también a la portavoz adjunta en el grupo municipal del Ayuntamiento de Madrid, Carla Toscano, afín igualmente a Javier Ortega Smith.

Por su parte, Ortega Smith presentó el lunes pasado una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos contra el Comité Ejecutivo Nacional de Vox y el Comité de Garantías, por considerar que se había producido «una filtración que vulnera la confidencialidad del expediente sancionador» que derivó en su propia expulsión.

Ortega Smith fue expulsado de su partido el 6 de marzo cuando el Comité de Garantías de la organización que preside Santiago Abascal le achacó una «infracción muy grave» al frustrar su relevo como portavoz municipal.

Los expulsados, sin embargo, mantienen sus actas de concejales. Ortega Smith ya ha advertido que piensa seguir litigando contra la formación de la que ya no forma parte, de acuerdo con la actual dirección de Vox.