La AEMET pone en alerta al País Vasco por lo que va a pasar hoy: así está la cota de nieve

El País Vasco se pone en alerta, la AEMET no duda en activarla ante la llegada de una cota de nieve poco común. La masa de aire frío que tenemos sobre la península y gran parte de Europa nos está dejando una serie de cambios que pueden acabar siendo muy diferentes a los esperados. Estamos ante un giro radical que, sin duda alguna, tendremos que empezar a visualizar, de una forma que quizás nos costará creer.

Este invierno está siendo uno de los más duros de los últimos tiempos y no es casualidad. Deberemos empezar a ver llegar un importante cambio de tendencia que, sin duda alguna, tendremos que visualizar de una manera muy diferente. Un cambio radical que, sin duda alguna, tendremos por delante y puede acabar siendo el que nos marcará muy de cerca. Es hora de conocer qué puede pasar en el norte de nuestro país, uno de los lugares en los que el mal tiempo puede acabar instalándose, pero, sobre todo, el frío puede hacer acto de presencia en estas próximas jornadas que tenemos por delante.

Lo que va a pasar hoy activa la alerta de la AEMET

El tiempo en este invierno en el que las temperaturas pueden acabar siendo una realidad del todo inesperada se acaba imponiendo. Tenemos por delante una serie de cambios que, sin duda alguna, acabarán marcando una diferencia importante, con la mirada puesta a un giro radical que, sin duda alguna puede ser esencial.

Es hora de conocer en primera persona lo que acabará pasando en unos días en los que parecerá que lo peor del invierno acabará siendo una dura realidad. El mal tiempo se instalará y lo hará de tal manera que tendremos que ver un giro importante de guion.

La AEMET no duda en activar todas las alertas y lo hace de tal forma que nos sumergirá en un cambio de tendencia que puede llegar a ser especialmente complicado de gestionar. El frío será el que se instalará en unas jornadas en las que cada detalle cuenta.

Estos expertos no dudan en lanzar alertas ante una cota de nieve, pero también unas heladas que pueden causar estragos ante una movilidad que puede ser especialmente peligrosa en el País Vasco. Lo que llega, puede ser un marcado cambio de tendencia.

Así está la cota de nieve en el País Vasco

Una de las zonas más frías de nuestro país será un País Vasco que puede ver llegar la nieve de una manera muy diferente. Será el momento de empezar a prepararse para lo peor en unos días en los que quizás el mal tiempo se instalará de una forma poco común.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Intervalos nubosos aumentando al final a nuboso o cubierto. Brumas y probabilidad de nieblas matinales en Álava. Probabilidad de lluvias débiles de madrugada en el nordeste, y al final, algo más intensas, en toda la Comunidad. Temperaturas en ascenso, más acusado el de las mínimas. Heladas débiles dispersas en Álava, más frecuentes en la mitad occidental. Viento moderado de componente sur, con intervalos fuertes en el litoral, y rachas muy fuertes en zonas altas». Las alertas se activarán ante un viento que puede poner los pelos de punta.

Siguiendo con la misma previsión para el resto de España: «Se prevé que este día el tiempo en la Península y Baleares venga marcado por el paso de un frente atlántico, que dejará cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones en la mayor parte del territorio excepto el arco mediterráneo. Serán más abundantes en el norte y noroeste peninsular, con posibilidad de ser fuertes y persistentes en el Cantábrico y Pirineo occidental, y esperándose en general débiles en el resto. Es poco probable que acaben alcanzando al tercio oriental peninsular, Alborán y Baleares, así como grandes áreas de la meseta sur. La cota de nieve irá bajando del entorno de los 1200-1600 metros al de los 500-700m en la mitad norte peninsular, con posibles acumulados significativos en montañas del extremo norte. En Canarias, nuboso con precipitaciones en el este de las islas montañosas más occidentales y poco nubosos en las islas orientales. Probabilidad de bancos de niebla matinales en regiones de montaña y zonas altas la meseta sur.

Las temperaturas máximas descenderán en el extremo norte peninsular y zonas de montaña, con aumentos en el centro y mitad sur. Pocos cambios en el resto. Mínimas en descenso en Galicia, Cantábrico y Pirineos, con ascensos en la meseta sur. En Canarias pocos cambios. Heladas débiles en los principales entornos de montaña, moderadas en el Pirineo y pudiendo afectar a puntos de la meseta Norte. Predominará el viento moderado de componente oeste en la Península y Baleares, llegando a fuerte en las islas y litorales peninsulares, y con rachas muy fuertes afectando además a regiones de interior de los tercios norte y oriental peninsulares. Viento del oeste noreste de fuerte a muy fuerte en el cantábrico. Este-nordeste moderado en Canarias».