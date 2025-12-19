El último delirio de Maduro: crea su propio Nobel de la Paz y se autoproclama ganador

El dictador venezolano, Nicolás Maduro, se ha autoproclamado este jueves como el ganador de su premio inventado Arquitecto de la Paz, en alusión al Nobel de la Paz que ganó la opositora María Corina Machado el pasado mes de octubre. La ceremonia ha tenido lugar en Caracas, en el marco de las actividades conmemorativas por los 195 años del fallecimiento de Simón Bolívar, figura que el chavismo reivindica como pilar ideológico.

Según la Sociedad Bolivariana, organización dedicada a promover el legado histórico bolivariano en Venezuela, Maduro ha sido distinguido como Arquitecto de la Paz por su supuesta labor en la «construcción y preservación de la paz en Venezuela, América Latina y en el mundo».

En el acto, Maduro ha agradecido el reconocimiento y lo califica como un «gran compromiso», reiterando su discurso de que Venezuela es una zona de paz libre de intervenciones extranjeras, mientras criticaba a potencias que, según él, ejercen presiones e injerencias en la región. «La paz será mi puerto, la paz será mi gloria, la paz será cuanto deseo y la paz será siempre nuestra victoria», ha señalado el narcodictador.

Maduro desafía a Trump

Maduro también ha desafiado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurando que cualquier intento de cambio de gobierno en Venezuela sería un fracaso. «Un gobierno títere no duraría ni 47 horas», ha dicho este jueves el dictador venezolano durante un acto retransmitido por la cadena estatal VTV.

Maduro ha acusado a Washington de pretender convertir Venezuela en una «colonia» mediante la imposición de un gobierno que, según sus palabras, entregaría la soberanía y las riquezas nacionales.

Estas declaraciones llegan un día después de que Trump haya ordenado el bloqueo de petroleros venezolanos y exigido la devolución del crudo que, según la Casa Blanca, pertenece legítimamente al pueblo venezolano. Una medida que se suma a la reciente designación del Gobierno de Maduro como «organización terrorista» por parte de Estados Unidos.

El régimen chavista ha denunciado lo que califica como «inmensidad de las agresiones» y la «pretensión guerrerista y colonialista» de Washington, elevando el tono de la confrontación bilateral a niveles nunca vistos.