Detenida María Pedraza por un presunto delito de «delincuencia organizada» en México

Las autoridades mexicanas han detenido este miércoles a María Vanesa Pedraza Madrid, ex asesora y colaboradora cercana del ex secretario de Seguridad Pública de México Genaro García Luna, en el marco de una investigación por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, dos de los delitos más graves del código penal mexicano.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó oficialmente que Pedraza Madrid fue capturada en la alcaldía Benito Juárez de Ciudad de México tras cumplimentarse una orden de aprehensión en su contra por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, denominados comúnmente como lavado de dinero, relacionados con el manejo y desvío de recursos dentro del sistema financiero mexicano.

Según la Fiscalía, las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) señalan que Pedraza desempeñó un papel clave como apoderada legal de la empresa Nunvav, Inc., una compañía que, presuntamente, fue utilizada para canalizar recursos al sistema financiero formal que podrían provenir de actividades delictivas. Además, está implicada en el desvío de fondos públicos de dependencias federales, como el extinto Organismo Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación y la Tesorería de la Federación, cuyos beneficiarios finales habrían incluido a García Luna y personas cercanas a él.

La detención de Pedraza ocurre dentro de una investigación más amplia que ya lleva varios años de desarrollo y que ha derivado en órdenes de aprehensión contra decenas de personas vinculadas al entramado que rodea a García Luna, lo que sugiere la existencia de una estructura criminal compleja con presuntos vínculos entre funcionarios públicos y redes de delincuencia organizada.

Tras su arresto, María Vanesa Pedraza fue trasladada al Centro Federal de Readaptación Social número 16, ubicado en Coatlán del Río, estado de Morelos, donde permanecerá bajo custodia mientras se realiza el proceso judicial preliminar. Allí quedará a disposición de un juez, que determinará si se le vincula a proceso penal tras la audiencia inicial para formular imputación solicitada por el Ministerio Público Federal.