Tirones de pelo, empujones y gritos en el Congreso de México tras el asalto de unas diputadas a la tribuna

La sesión del Congreso de la Ciudad de México se ha convertido este lunes 15 de diciembre en un verdadero escenario de confrontación después de que legisladoras del Partido Acción Nacional (PAN) tomaran la tribuna para impedir la discusión de reformas que podrían llevar a la transformación o incluso la extinción del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

El enfrentamiento ha escalado rápidamente con empujones, gritos y tirones de pelo, generando un ambiente de caos que obligó a suspender momentáneamente los trabajos legislativos.

Testigos han señalado que las legisladoras del PAN ha actuado para detener la votación de un paquete de reformas consideradas polémicas, que según sus críticas, podrían debilitar la transparencia y el acceso a la información en la capital.

Durante la sesión, los diputados y diputadas se acusaron mutuamente de intimidación y agresión física, mientras los elementos de seguridad del Congreso intentaban contener la situación. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a las legisladoras forcejeando en la tribuna, mientras otros legisladores gritaban para exigir respeto al orden parlamentario.

🇲🇽 | La sesión del Congreso de la Ciudad de México escaló en empujones, jaloneos y gritos cuando legisladoras del PAN ocuparon la tribuna para impedir el avance en la discusión de reformas que podrían llevar a la transformación o extinción del Instituto de Transparencia. pic.twitter.com/J13KmHu1JC — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 15, 2025

Desde el PAN, las legisladoras argumentaron que la reforma propuesta por la mayoría busca centralizar el control sobre el Instituto de Transparencia y disminuir su autonomía, lo que a su juicio afectaría la rendición de cuentas y la protección de datos personales de los ciudadanos. Por su parte, legisladores del partido en el poder defendieron que los cambios son necesarios para modernizar la institución y optimizar su funcionamiento, asegurando que no se pondrá en riesgo la transparencia en la Ciudad de México.

El incidente se suma a la creciente tensión política en el Congreso local, donde las diferencias entre los bloques opositores y la mayoría parlamentaria se han intensificado en los últimos meses, especialmente en temas relacionados con la rendición de cuentas y la supervisión de órganos autónomos.

Al cierre de la sesión, se acordó suspender temporalmente la discusión de las reformas mientras se revisan las condiciones de seguridad y se intenta retomar el diálogo entre las bancadas. No obstante, la confrontación física y verbal deja claro que la polémica sobre la transformación o extinción del Instituto de Transparencia aún está lejos de resolverse, y que el enfrentamiento político podría recrudecerse en los próximos días.