Masivas protestas ciudadanas en México contra la presidenta izquierdista y antiespañola Claudia Sheinbaum

Al grito de «¡narcogobierno!», cientos de miles de personas han tomado las calles de México este sábado 15 de noviembre para protestar contra la presidenta Claudia Sheinbaum, acusándola de vínculos con los cárteles de la droga. La movilización se ha desencadenado tras el asesinato del alcalde de Michoacán Carlos Manzo Rodríguez. Los manifestantes han llegado incluso a derribar parte del vallado del Palacio Presidencial, exigiendo justicia y responsabilizando directamente al Gobierno de la comunista populista Claudia Sheinbaum por la inseguridad y la impunidad que afecta al país. Hace días, Sheinbaum destacó que todavía México espera que España pida perdón por la Conquista de México.

La marcha comenzó con un núcleo de jóvenes de la Generación Z, nacidos entre 1997 y 2012, que han denunciado de manera contundente el creciente crimen, la corrupción y la impunidad en México. Rápidamente, la movilización fue respaldada por adultos y simpatizantes de partidos de la oposición, convirtiéndose en un clamor unánime contra la presidenta comunista Claudia Sheinbaum.

La Gen Z mexicana, inspirada por movimientos similares en países como Nepal, Serbia, Marruecos, Filipinas o Perú, ha demostrado que no solo actúa en redes sociales: sus protestas combinan activismo digital con movilización masiva en las calles. En Nepal, estas manifestaciones forzaron incluso la renuncia del primer ministro tras un veto a redes sociales, y en México los jóvenes muestran su frustración ante delitos violentos sin castigo y la falta de seguridad. “Necesitamos más seguridad”, declaró Andres Massa, de 29 años, mientras portaba la bandera pirata, símbolo global de las protestas de la Generación Z.

En Ciudad de México, la manifestación ha transcurrido de manera pacífica, con los jóvenes portando banderas piratas y carteles que denunciaban un «narcoestado». Pero al llegar al Palacio Presidencial, protegido por un fuerte vallado, la situación se ha complicado: algunos manifestantes han trepado hasta la cima del muro, mientras grafiteros pintaban consignas en la estructura, provocando momentos de alta tensión. La protesta ha llegado hasta el Zócalo, donde la Policía ha respondido con gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Pese a esto, los jóvenes han logrado colocar una enorme bandera pirata a los pies del Palacio Presidencial, un gesto simbólico que evidencia la fuerza y creatividad de este movimiento.

Ha habido movilizaciones en todo el país: en Mérida, Yucatán, la bandera pirata ondeó en lo más alto del Monumento a la Patria, y cientos de jóvenes se reunieron en Chiapas, Jalisco, Puebla, Oaxaca y Michoacán, uniendo su voz en un mensaje de indignación nacional.

Sheinbaum se ha enfrentado a la presión de la Generación Z, el movimiento antinarco liderado por la alcaldesa Grecia Quiroz, viuda del asesinado Carlos Manzo Rodríguez, las protestas de los maestros, cercanos a Andrés Manuel López Obrador, y la presión de Estados Unidos contra los cárteles. Frente a todo esto, la juventud mexicana ha logrado poner al Gobierno en jaque, mostrando que la conexión digital, la creatividad visual y la movilización masiva son armas poderosas para exigir cambios.

La Generación Z en México se suma así a una tendencia global: jóvenes nacidos entre finales de los 90 y principios de los 2010 que se convierten en actores clave en protestas contra la corrupción, la desigualdad y el retroceso democrático. En México, el movimiento aún está en construcción, pero su impacto ya es evidente: calles tomadas, banderas piratas en lo más alto y un Gobierno cada vez más acorralado por la juventud.