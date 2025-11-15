Donald Trump ha confirmado que ha «tomado una decisión» sobre Venezuela en su misión contra el narcoterrorismo y ha señalado también a México. El líder republicano ha asegurado que Estados Unidos tiene, además, «un problema con Colombia y México», por lo que el presidente estadounidense aumenta la presión ejercida sobre Nicolás Maduro y Gustavo Petro, y suma ahora a Claudia Sheinbaum.

Tras las reuniones que ha mantenido con el Pentágono sobre las acciones y el despliegue militar de EEUU en el Caribe y el Pacífico, Trump ha afirmado que el país ha «progresado mucho con Venezuela para frenar la entrada de drogas», aunque «hay un problema con México o Colombia». «Ya he tomado una decisión. No puedo decirles de qué se trata, pero la he tomado», ha indicado a bordo del Air Force One este viernes.

Trump también ha estudiado la posibilidad de llevar a cabo ataques terrestres en Venezuela, como indicó hace días, a lo que Maduro contestó acusándolo de querer dar un golpe de Estado en en el país dominado por el régimen chavista. Ahora, tras las últimas declaraciones de Trump, el narcodictador ha instado a que «paren la mano enloquecida de quien intenta bombardear, matar y llevar una guerra a Sudamérica». «¡Detengan la guerra!», ha gritado.

En el Air Force One, Trump también ha subrayado que la entrada de drogas en EEUU ha disminuido, pero sostiene que los resultados no han sido igual de satisfactorios en México y Colombia. El inquilino de la Casa Blanca ha señalado en otras ocasiones al Gobierno de Claudia Sheinbaum y de Gustavo Petro por ser «aliados» de los narcoterroristas y permitir que sean los cárteles quienes dominan los países que dirigen.

Por su parte, Sheinbaum ha negociado con Washington para abrir un cortafuegos que impida una situación similar a la Venezuela y Colombia. México ha llegado a un acuerdo con EEUU, por lo que será la Marina mexicana quien intercepte las narcolanchas en aguas internacionales cercanas a las costas de México, para evitar los bombardeos como el que se produjo cerca de Acapulco.

En cuanto a Gustavo Petro -al que Trump calificó como «líder del narcotráfico»-, el presidente de EEUU amenazó el pasado mes de octubre con tomar «medidas muy severas contra él y su país» si no cesaban las declaraciones en su contra, por las que lo tildó de «matón y mal tipo que produce mucha droga», al tiempo que lo acusó de «llevar a su país a una trampa mortal».

«Ha perjudicado mucho a Colombia (…) Allí fabrican cocaína, tienen fábricas de cocaína y cultivan todo tipo de porquerías que son drogas, drogas malas que entran a Estados Unidos, generalmente a través de México», aseguró.

El secretario de Guerra de la administración de Trump, Pete Hegseth, anunció este jueves -tras la incorporación del mayor portaaviones del mundo (el Gerald Ford), barcos de guerra, aviones y un submarino nuclear al despliegue estadounidense- la puesta en marcha de la Operación Lanza del Sur, en la que se enmarcan los planes a los que se refiere el presidente republicano. Según Hegseth, la operación permitirá «expulsar a los narcoterroristas del hemisferio occidental».

EEUU ha ejecutado una veintena de ataques contra narcholanchas, primero en el Caribe y luego también en el Pacífico, que se ha saldado con al menos 80 muertos. Washington señala a estas embarcaciones por la relación que les atribuye con organizaciones terroristas como el Cártel de los Soles -«liderado por Maduro», según el propio Trump-, el Tren de Aragua o la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional, éste último también aliado del chavismo. EEUU puso precio a la cabeza de Nicolás Maduro, con una cifra similar a la que se fijó por la de Osama bin Laden tras el 11-S.

