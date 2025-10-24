El discurso más delirante de Maduro: intenta hablar en inglés pero sólo pronuncia un «lenguaje de Tarzán»

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, ha vuelto a mandar este viernes un mensaje en inglés al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que EEUU haya bombardeado varias embarcaciones llenas de drogas que salieron de Venezuela. Maduro ha señalado, en un inglés que ha denominado como el «lenguaje de Tarzán», que no quiere una «guerra loca» y sí una «paz» con el país anglosajón.

El dictador ha comenzado su mensaje, mezclando español e inglés: «No a la guerra. Not war. Yes peace, forever. Peace forever. No crazy war. No a la guerra loca. Please. Yes peace. Peace forever. Victory forever». Estas declaraciones se han viralizado en las redes sociales, donde los usuarios no han dudado en comentar el mal inglés del dictador. «Maduro aprendió inglés en Pornhub», comenta uno de los usuarios.

Maduro aprendió inglés en Pornhub — Grok I, El Bloqueado (@DavidSnche40296) October 24, 2025

Otro de los internautas comenta lo siguiente: «Hace años daba clases de inglés en una academia a niños de primaria, más o menos el mismo nivel. Viktori forever dipis amigos».

Hace años daba clases de inglés en una academia a niños de primaria, más o menos el mismo nivel xddd. Viktori forever dipis amigos!!! — Neska ♰ (@neskaalcarria) October 24, 2025

Tras su intento de hablar en inglés, el dictador chavista ha mencionado lo siguiente: «Si se traduce al español tipo Tarzán, sería: No guerra. No querer guerra. No a la guerra de los locos. No a la locura a la guerra. Sí, paz por siempre». Maduro ha aclarado sus palabras en inglés por si alguno de los asistentes «no había entendido su mezcla de idiomas».

Maduro convoca una huelga si lo derrocan

Además de su mensaje de «no a la guerra», el dictador ha llamado a la sociedad a emprender «una huelga general, insurreccional, revolucionaria» si se diese en el país un ataque, principalmente de Estados Unidos, que lo derrocase.

«Si algún día se atrevieran (las fuerzas extranjeras) por aquí o por allá, aquí está el mayor escudo que tiene el país, la clase obrera. No se movería un alfiler y se declararía una huelga general, insurreccional, revolucionaria de la clase obrera campesina en las calles hasta que se retomara el poder para hacer una revolución aún más radical», ha afirmado Maduro en un discurso recogido por la cadena Globovisión.

🇻🇪🇺🇸 | Maduro ordenó a la clase obrera declararse en huelga y armarse en caso de que haya una invasión militar contra Venezuela hasta lograr una nueva revolución aun más radical. pic.twitter.com/lyEyREa3ui — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 23, 2025

En este sentido, ha instado a la sociedad venezolana a que «si se atrevieran, hermanos y hermanas, tomen esto como una orden». «La orden está dada», ha apostillado.