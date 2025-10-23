El nuevo embajador de EEUU en España: «Haré entender a Sánchez su gran error al no cumplir con la OTAN»

El próximo embajador de Estados Unidos en España Benjamín León Jr. ha asegurado este jueves 23 de octubre que hará comprender a Pedro Sánchez su «gran error» por no cumplir con el compromiso de destinar el 5% del PIB a defensa. «Trabajaré diligentemente con el Gobierno de España para hacerle entender que es un grave error», ha declarado Benjamín León Jr. durante la sesión de confirmación en el Senado. Anteriormente, el presidente del Comité de Asuntos Exteriores ya ha criticado a Pedro Sánchez por no cumplir con la OTAN.

«Es realmente preocupante que, después de que el señor Pedro Sánchez se comprometiera en la reunión que tuvieron en Francia, creo que ante todas las naciones europeas, incluida España, a alcanzar el 5 %, ahora afirme que solo van a llegar al 2 %», ha expresado.

León ha agregado que España «siempre ha sido un gran socio de Estados Unidos y un gran anfitrión» para las fuerzas armadas estadounidenses, pero ha insistido en que trabajará para que el Gobierno español «revierta esa política y se cumpla el compromiso».

Un mensaje directo desde Washington

Benjamón León Jr. ha destacado que Estados Unidos sigue de cerca los compromisos internacionales de España en materia de defensa y cooperación militar. La referencia al 5 % del PIB se enmarca en los acuerdos de la OTAN sobre gasto militar, que España no ha alcanzado hasta la fecha.

Implicaciones para la política exterior española

El mensaje pone sobre la mesa la importancia del gasto en defensa como señal de compromiso con la OTAN y la comunidad internacional.

España deberá decidir si ajusta sus presupuestos o mantiene su política actual, mientras la diplomacia estadounidense sigue muy atenta a los movimientos de Madrid.