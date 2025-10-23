El presidente del Comité de Exteriores del Senado de EEUU acusa a Sánchez de «fortalecer a Hamás»

El presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Senado de Estados Unidos, Jim Risch, ha acusado este jueves al Gobierno español de Pedro Sánchez de «premiar y fortalecer a Hamás» tras haber reconocido oficialmente al Estado palestino y haber impuesto un embargo de armas a Israel. Estados Unidos e Israel han criticado que reconocer el Estado de Palestina representa un premio a Hamás después de la masacre terrorista del 7 de octubre de 2023.

Las declaraciones del senador republicano por Idaho se produjeron durante una sesión del comité celebrada este jueves, en la que comparecían los candidatos a embajadores de Estados Unidos en Kuwait (Amer Ghalib), Bangladesh (Brent Christensen), España (Benjamín León Jr.) y Sudáfrica (Leo Brent Bozell).

Durante su intervención, Risch criticó duramente la política exterior del Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que acusó de adoptar posiciones contrarias a los intereses estratégicos de la OTAN.

«El único aliado de la Alianza que se niega a comprometerse con el 5% del gasto militar falla en afrontar los riesgos de seguridad mientras Rusia incrementa sus provocaciones», ha afirmado el senador.

También ha reprochado a Madrid mantener «lazos económicos peligrosos con Pekín» en un momento de creciente rivalidad entre Estados Unidos y China.

Las declaraciones del legislador estadounidense llegan un día después de que el Gobierno español celebrara la recomendación de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que obliga a Israel a cooperar con la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA).

El tribunal emitió esta opinión consultiva tras la decisión de Jerusalén de prohibir la entrada de la UNRWA en la Franja de Gaza, tras probarse sus vínculos con el grupo terrorista de Hamás.

Israel ha confirmado que doce trabajadores de la UNRWA participaron en los ataques del 7 de octubre de 2023, en los que murieron asesinador por los terroristas más de 1.200 personas. Un diplomático israelí consultado por OKDIARIO ha destacado que 1.400 empleados de la UNRWA son terroristas de Hamás. La misma fuente ha destacado que las motivaciones del informe contra Israel sobre la UNRWA «son políticas y no legales».

La respuesta de Sánchez a Trump

En paralelo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió desde Bruselas el compromiso de España con la defensa colectiva en el marco de la OTAN.

«España es un país comprometido con la Alianza Atlántica», declaró a su llegada al Consejo Europeo este jueves, en alusión indirecta a las recientes advertencias del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha presionado a los aliados para que aumenten el gasto en defensa hasta el 5% del PIB.

Un nuevo foco de tensión con Washington

Las críticas de Risch reflejan el creciente malestar en sectores republicanos del Congreso ante la postura de España respecto al conflicto en Oriente Medio y su aproximación diplomática hacia Pekín.

Aunque la Casa Blanca no se ha pronunciado oficialmente, las tensiones sobre el gasto militar, el reconocimiento de Palestina y la política hacia Israel amenazan con abrir un nuevo frente diplomático entre Madrid y Washington en un contexto internacional cada vez más polarizado.