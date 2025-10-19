Estos son los 16 rehenes cuyos cuerpos ha perdido Hamás: los terroristas buscan en escombreras

Los terroristas de Hamás han anunciado que han empezado a buscar restos de los rehenes en escombreras y descampados en la ciudad del sur de la Franja de Gaza de Khan Yunis. Allí nació el líder sanguinario terrorista de Hamás Yahya Sinwar, apodado por los propios palestinos el carnicero de Khan Yunis. Estos son los 16 rehenes cuyos cuerpos ha perdido Hamás: Tamir Adar, Sahar Baruch, Itay Chen, Amiram Cooper, Meny Godard, Hadar Goldin, Ran Gvili, Tal Haimi, Asaf Hamami, Joshua Loitu Mollel,Omer Neutra, Dror Or, Oz Daniel, Lior Rudaeff, Arie Zalamanowicz y Sudthisak Rinthalak.

La entrega de los cuerpos de los rehenes hechos por los terroristas de Hamás el día de la masacre del 7 de octubre de 2023 sigue generando una profunda controversia. Los terroristas de Hamás han reconocido que no saben dónde están los cuerpos que faltan.

Los 20 últimos rehenes vivos fueron liberados el 13 de octubre, la situación de los 28 rehenes fallecidos —de los cuales solo 12 han sido devueltos— mantiene en vilo a las familias y al Gobierno israelí. Este domingo 19 de octubre han anunciado que han encontrado los restos de un rehén.

Roy Chen, hermano de uno de los rehenes asesinados por Hamás, ha explicado a OKDIARIO que «Israel no puede abandonar a los rehenes. Los rehenes son la única razón por la que Israel tiene que seguir luchando. Israel no puede parar si todavía hay rehenes allí. Israel no puede decir: ‘Bien, los rehenes se quedarán allí y vamos a vivir nuestras vidas. Porque a Israel le importan sus propios ciudadanos’».

Los cuerpos ya devueltos por los terroristas de Hamás suman 12, identificados como: Bipin Joshi, Guy Illouz, Yossi Sharabi, Daniel Peretz, Tamir Nimrodi, Uriel Baruch, Eitan Levi, Ronen Engel, Inbar Hayman, Muhammad al-Atarash, Eliyahu Margalit y Sonthaya Oakkharasri.

Todavía 16 rehenes siguen sin ser devueltos. Los terroristas de Hamás creen que los cuerpos permanecen en la Franja de Gaza y los buscan las Brigadas Izzadin al-Qassam, el ala más sanguinaria de Hamás. Entre ellos se encuentran:

Tamir Adar

Sahar Baruch

Itay Chen

Amiram Cooper

Meny Godard

Hadar Goldin

Ran Gvili

Tal Haimi

Asaf Hamami

Joshua Loitu Mollel

Omer Neutra

Dror Or

Oz Daniel

Lior Rudaeff

Arie Zalamanowicz

Sudthisak Rinthalak

Las familias viven un limbo doloroso, sin poder enterrar a sus hijos, padres o hermanos.

El alto el fuego reciente marca un paso clave para poner fin a la guerra iniciada tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, que dejó 1.200 muertos y 251 secuestrados. Antes del acuerdo, había 48 rehenes, y los 20 vivos fueron liberados el 13 de octubre, mientras que los 28 restantes muertos debían seguir siendo devueltos; hasta ahora solo se han entregado 12.

El regreso de los 16 cuerpos restantes sigue siendo una prioridad para Israel, mientras los terroristas Brigadas Izzadin al-Qassam advierten que cualquier escalada israelí podría retrasar la recuperación de los cuerpos. Las familias esperan poder cerrar el capítulo más doloroso de esta guerra y rendir homenaje a sus seres queridos.