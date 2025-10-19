La paz en la Franja de Gaza pende de un hilo. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han atacado objetivos de Hamás cerca del paso de Rafah después de que la organización terrorista violara el alto el fuego lanzando un misil antitanque contra posiciones del ejército israelí.

Los hechos se desencadenaron este domingo. Tras el ataque injustificado de Hamás las FDI enviaron a la fuerza aérea para bombardear objetivos estratégicos de la organización terrorista palestina en la Franja de Gaza.

Ante esto, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu ha convocado una reunión urgente con el ministro de Defensa, Israel Katz, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, el teniente general Eyal Zamir, para evaluar la situación y determinar la magnitud de la respuesta israelí ante esta nueva provocación terrorista.

La reunión, que se celebrará este domingo, será crucial para definir los próximos pasos del gobierno israelí y para intensificar o no la operación militar en la Franja de Gaza.

Por su parte el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, ha sido el primero en exigir una respuesta contundente. En declaraciones difundidas tras el ataque, Ben-Gvir no se ha andado con rodeos: «Hago un llamamiento al primer ministro para que ordene a las Fuerzas de Defensa de Israel que reanuden plenamente los combates en la Franja de Gaza con toda su fuerza».

«La organización terrorista nazi debe ser destruida completamente, y preferiblemente lo antes posible», ha añadido el ministro.

Este mismo sábado el ministro de Defensa, Israel Katz, recordó que la política de seguridad de Israel en Gaza «es clara». Así, el dirigente hebreo enumeró los requisitos de su nación para la paz en la zona. «El regreso de todos los civiles secuestrados, el desarme de Hamas y de todos los medios de producción de armas, la desmilitarización de Gaza mediante la destrucción de los túneles terroristas y toda la infraestructura terrorista, la estricta supervisión de los cruces y la ruta de Filadelfia para prevenir el contrabando de armas, el despliegue de las FDI en la Línea Amarilla con más del 50% del territorio de Gaza, marcando la línea y aplicándola estrictamente para evitar el acercamiento y el cruce, disparando contra cualquier amenaza y disparando a los soldados de las FDI», escribió Katz en sus redes sociales.