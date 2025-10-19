Israel confirma la identidad de Ronen Engel, asesinado por Hamás mientras protegía a su familia

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han confirmado este domingo la identidad de uno de los dos cuerpos entregados por Hamás: se trata de Ronen Tommy Engel, un israelí de 54 años que fue brutalmente asesinado por terroristas del grupo islamista cuando intentaba proteger a su familia durante la masacre del 7 de octubre de 2023.

Según el comunicado oficial de las FDI, Ronen fue secuestrado en su propia casa del kibutz Nir Oz, donde residía junto a su esposa Karina, sus tres hijos y un hermano. El terrorismo islamista no tuvo piedad: además de asesinar a Ronen, los milicianos de Hamás secuestraron a su esposa y a sus dos hijas, Mika y Yuval, que afortunadamente fueron liberadas en noviembre de 2023 durante la operación Puertas del Cielo.

El proceso de identificación ha sido realizado de manera conjunta por el Centro Nacional de Medicina Forense, la Policía de Israel y el Rabinato Militar. Las autoridades israelíes han exigido una vez más que «Hamás debe cumplir su parte del acuerdo y hacer todos los esfuerzos necesarios para devolver a los rehenes fallecidos a sus familias y darles un entierro apropiado».

Con la entrega del cuerpo de Ronen Engel, Hamás ha devuelto ya los restos de once de los 28 rehenes que permanecían fallecidos en la Franja de Gaza. De confirmarse la identidad del segundo cuerpo entregado este sábado, todavía quedarían 15 rehenes cuyos restos continúan en poder de la organización terrorista.

Los ataques del 7 de octubre de 2023 desataron una respuesta militar israelí en Gaza que, según las autoridades locales controladas por Hamás, ha causado más de 68.000 muertos y 170.000 heridos. No obstante, se teme que las cifras reales sean superiores, ya que continúan apareciendo cadáveres en las zonas de las que el Ejército israelí se ha replegado en los últimos días.

La tragedia de la familia Engel representa uno de los miles de dramas humanos que dejó aquella jornada de terror, cuando milicianos de Hamás cruzaron la frontera y perpetraron una de las mayores masacres de civiles en la historia de Israel.