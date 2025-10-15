Hamás incumple el acuerdo de paz: dice que ya ha devuelto todos cuerpos que tiene tras entregar sólo 10

Los tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la Franja de Gaza han recibido la noche de este miércoles de manos de la Cruz Roja dos ataúdes con los supuestos cuerpos de rehenes muertos. Al parecer no habrá más entregas de cuerpos, ya que Hamás asegura que ya ha devuelto a todos los rehenes muertos que ha podido encontraren Gaza.

Si esto fuera así, Hamás estaría incumpliendo el acuerdo más importante de la primera fase del plan de paz de Trump, que preveía la entrega de los últimos rehenes en manos de los terroristas, un total de 48, 20 de ellos vivos, el resto, muertos. Con la entrega de los dos cuerpos de esta noche, Israel sólo ha recibido los restos de 10 cadáveres, y uno ni siquiera era el de un rehén hebreo, sino que el cuerpo de un palestino, han denunciado las autoridades israelíes.

Los ataúdes de los dos entregados este miércoles han sido recogidos en Gaza por la Cruz Roja, que se los ha dado al Ejército hebreo

Las Fuerzas de Defensa de Israel se disponen a inspeccionar los ataúdes antes de cubrirlos con banderas israelíes y celebrar una breve ceremonia dirigida por un rabino militar. Los restos serán llevados luego al instituto forense Abu Kabir en Tel Aviv para su identificación y confirmar que pertenecen a los rehenes asesinados.

Este martes, apenas un día después de la firma de la paz en Gaza, Israel acusó a Hamás de incumplir en la primera de las exigencias del plan, la entrega de cuerpos de los rehenes de Israel muertos en los túneles de Gaza durante su secuestro durante más de 700 días; por ello, Israel ha dicho que cerrará a partir de mañana miércoles el paso de Rafáh, y reducirá drásticamente la entrada de ayuda humanitaria en la Franja, si no hay mas entregas de cuerpos.

Así lo han decidido las autoridades políticas israelíes implicadas en las negociaciones de paz, al incumplir una de las prerrogativas de las mismas: la entrega de los restos de los rehenes, según asegura The Jerusalem Post. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha aceptado esa respuesta a Hamás. Israel duda de que Hamás no sepa dónde están los cuerpos de los rehenes o no tengan acceso a ellos, cono aseguran los terroristas.