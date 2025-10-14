Israel asegura que Hamás ha entregado a la Cruz Roja otros cuatro cuerpos de rehenes muertos

El Ejército de Israel (FDI) afirma que la Cruz Roja le ha notificado este viernes que ha recogido hace pocos minutos cuatro ataúdes con los aparentes cuerpos de rehenes asesinados por Hamás en la ciudad de Gaza. Se sumarían a los cuatro que ya entregó Hamás y que han sido identificados este martes.

La Cruz Roja está llevando los ataúdes a las tropas de las FDI en Gaza, donde se celebrará una pequeña ceremonia presidida por un rabino militar. Los restos serán trasladados para su identificación.

Hamás no ha anunciado la identidad de los rehenes que entregó. «Hamás está obligado a respetar el acuerdo y a realizar los esfuerzos necesarios para devolver todos los cuerpos», afirma el ejército de Israel.

Apenas un día después de la firma de la paz en Gaza, Israel ya ha acusado a Hamás de relajarse en la primera de las exigencias del plan, la entrega de cuerpos de los rehenes de Israel muertos en los túneles de Gaza durante su secuestro durante más de 700 días; por ello, Israel ha dicho que cerrará a partir de mañana miércoles el paso de Rafáh, y reducirá drásticamente la entrada de ayuda humanitaria en la Franja.

Así lo han decidido las autoridades políticas israelíes implicadas en las negociaciones de paz, al incumplir una de las prerrogativas de las mismas: la entrega de los restos de los rehenes, según asegura The Jerusalem Post. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha aceptado esa respuesta a Hamás. Israel duda de que Hamás no sepa dónde están los cuerpos de los rehenes o no tengan acceso a ellos, cono aseguran los terroristas.

Contrariamente al acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, los terroristas de Hamás no habían expresado su disposición a transferir a Israel a ninguno de los 24 rehenes fallecidos restantes a Israel, hasta esta noche, que ha entregado otros cuatro cadáveres.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho sobre el incumplimiento de Hamás que debe desarmarse o el grupo terrorista será desarmado.

.@POTUS on Hamas: «They will disarm. And if they don’t disarm, we will disarm them — and it’ll happen quickly and, perhaps, violently, but they WILL disarm.» pic.twitter.com/69wOMao2oX — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 14, 2025

«Si no se desarman, los desarmaremos. Y sucederá rápidamente y quizás violentamente», dijo Trump durante una reunión en la Casa Blanca con el presidente argentino, Javier Milei.