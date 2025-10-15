El acuerdo de paz firmado entre Israel y Hamás no es suficiente para el Movimiento Socialista (MV), un nuevo partido que tiene su origen en País Vasco y aboga por Palestina como el único estado en la región.

Los militantes del Movimiento Socialista siguen amenazando con incendiar las calles tras un lunes histórico en Egipto con la firma del acuerdo de Trump. «No habrá paz hasta que no queden ni los cimientos del Estado sionista de Israel», aclaman en sus redes sociales a través de la Coordinadora Juvenil Socialista (CJS), el instrumento político de esta formación de extrema izquierda que se define como comunista y con el que llaman a la movilización en toda España este miércoles.

El Movimiento Socialista y Palestina

El Movimiento Socialista y de la CJS están logrando capilarizarse sigilosamente en las universidades españolas. Desde su creación en marzo de 2024, la CJS lidera las movilizaciones propalestinas que están arrastrando a multitud de extremistas de izquierda. El caso más evidente se vio en las protestas contra la Vuelta Ciclista, donde uno de los cabecillas, Ibon Meñika es un ex miembro de ETA.

Con el viejo discurso a favor de la causa palestina, el Movimiento Socialista ha resucitado el odio contra el Estado de Israel.

A través de la CJS, este movimiento lleva desde hace meses actuando con total impunidad en todo España con mensajes y soflamas de odio hacia el Estado de Israel, sirviendo del conflicto en Gaza para extender sus redes de influencia en otras ciudades españolas.

La CJS es una organización que está presente en numerosas de ellas, como Barcelona, Zaragoza, Granada, Guadalajara o Sevilla, y es la responsable de la coordinación de la mayoría de las marchas celebradas en estos dos años en nuestro país.

Tras la firma del acuerdo histórico entre Israel y Hamás para lograr la paz, la CJS lejos de celebrar el trato, reivindica la destrucción del estado de Israel como «única solución».

Lo hace a través de numerosos videos en redes sociales. Uno de los más impactantes es el que han publicado para difundir las huelgas y manifestaciones convocadas para este miércoles en el que amenazan con incendiar las calles.

La huelga de este miércoles

Aprovechando la huelga convocada este miércoles por Confederación General del Trabajo (CGT) y paros laborales parciales de Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT), la CJS participará en las manifestaciones con el lema «Pararlo todo por Palestina». En País Vasco y Navarra se han sumado numerosas entidades como Palestinarekin Elkartasuna. EH Bildu también ha dado su respaldo.

En el vídeo que difunde la CJS en redes sociales se muestra la quema de la bandera de Israel, así como muestran su rechazo al «criminal plan de paz» –como llaman al acuerdo firmado por Netanyahu y Hamás– dado que, según sostienen, este pacto «pretende legitimar al imperialismo genocida».

«Contra la farsa que supone la solución de los dos Estados. ¡Abajo el Estado de Israel!», aclaman en las redes sociales. «No habrá paz posible hasta que no queden ni los cimientos del Estado sionista de Israel», añaden en el vídeo difundido en la convocatoria de este miércoles.

El Movimiento Socialista y la CJS con Palestina

Si este pasado domingo, la CJS celebraron unas jornadas Sevilla y Madrid –en el Espacio El Rastro de Madrid– para llamar a la movilización de este miércoles, el próximo viernes han anunciado un evento similar Zaragoza, en el Centro Cívico Estación del Norte, propiedad del Ayuntamiento.

Como recoge el Diario Socialista, «las jornadas reivindican la legítima resistencia del pueblo palestino y la única solución planteada para poner fin al conflicto colonial: la desaparición del Estado de Israel».

«Ni un respiro al sionismo»

Según ellos mismos han reivindicado, la CJS fue la responsable que en el pregón de estas fiestas del Pilar en Zaragoza se extendiera varias pancartas gigantes con el lema «NI UN RESPIRO AL SIONISMO».

Hoy, en el pregón de las Fiestas del Pilar, hemos denunciado el genocidio en Palestina.

Que las fiestas sean también un momento de lucha. 🔴Ni un respiro al sionismo.

🇵🇸Entalto Palestina libre. pic.twitter.com/ft7oeU9PPV — Zaragoza CJS (@zaragoza_cjs) October 4, 2025

Reacciones de la comunidad judía

Las manifestaciones de la CJS contra Israel, han hecho saltar las alarmas a la comunidad judía en Aragón, quienes denuncian la creciente ola de antisemitismo en nuestro país.

Este pasado jueves, según pudo saber en primicia este diario, la asociación Amistad Judeo Aragonesa (AJA) pidió al Ayuntamiento de Zaragoza que se suspendan de modo inmediato la jornada prevista por la CJS el próximo viernes, así como se investigue a esta organización y se ponga en conocimiento de la Fiscalía y la Policía los hechos denunciados.

La comunidad judía solicita detener este acto antisemita en Zaragoza, amparándose en el Código Penal (artículo 510.1), que establece explícitamente la protección de los judíos a fin de evitar persecución.

Alertan de que la expresión que lleva como lema esta convocatoria de la extrema izquierda, «NI UN RESPIRO AL SIONISMO», «significa en definitiva querer acabar con el sionismo», por lo que «entrarían dentro de este tipo del citado artículo del Código Penal».