La comunidad judía pide al Ayuntamiento de Zaragoza cancelar un acto de extrema izquierda por antisemita

La comunidad judía ha solicitado en Zaragoza que se suspendan de modo inmediato la jornada prevista por la Coordinadora Juvenil Socialista (CJS) y que se investigue a esta organización por el acto antisemita que pretenden celebrar la próxima semana. La Coordinadora Juvenil Socialista ha anunciado una mesa redonda con el lema «Ni un respiro al sionismo» en el centro cívico de la Estación del Norte de Zaragoza. El cartel del acto está pegado por varios muros de la ciudad.

Según ha podido saber OKIARIO, como representación de la comunidad judía de la región, la organización Amistad Judeo Aragonesa (AJA) ha pedido este jueves al Ayuntamiento de Zaragoza que tome cartas en el asunto y detenga esta actividad. Así como «se revoque cualquier autorización o licencia concedida a la Coordinadora Juvenil Socialista» y «se ponga en conocimiento de la Fiscalía y la Policía los hechos denunciados».

La comunidad judía lo solicita detener este acto antisemita en Zaragoza, basándose en el Código Penal, que establece explícitamente la protección de los judíos a fin de evitar persecución.

Concretamente en su artículo 510.1 «que serán castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses», «aquellos que públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo o parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel, por motivos racistas, antisemitas […]».

En este caso, la comunidad judía alerta de que la expresión que lleva como lema esta convocatoria de la extrema izquierda, «NI UN RESPIRO AL SIONISMO», «significa en definitiva querer acabar con el sionismo», por lo que «entrarían dentro de este tipo del citado artículo del Código Penal».

De hecho, tal y como ha podido comprobar este diario, es un mensaje que afirman desde la organización en numerosos vídeos en redes sociales, argumentando que «no son posibles los dos estados» abogando por la «destrucción de Israel». «La lucha por Palestina es la lucha contra el imperialismo genocida y el Estado de Israel», señalan como lema.

Apología del antisemitismo

Además desde AJE argumentan que la actividad de la Coordinadora Juvenil Socialista supone «claramente un acto de antisemitismo y antijudaísmo, definidos por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto». Una definición que España acepta desde 2020, en el marco del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia (EUMC).

Según la definición dada por estos organismos internacionales, el antisemitismo es «una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y/o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto».

Por consiguiente, AJA advierte al Ayuntamiento que la autorización para celebrar esta conferencia «es nula de pleno derecho» ya que lesiona «los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional», en concreto el artículo 47.1 a), de la Ley 39/2015.

El presidente de la organización Amistad Judeo Aragonesa ha remitido el informe donde solicitan la suspensión de esta actividad tanto a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, como al director del Centro Cívico Estación del Norte, como al responsable de los centros cívicos, Miguel Ángel García Muro.

«Casa Palestina, un punto de inflexión»

Según explican desde la comunidad judía a OKDIARIO, «la concesión de la medalla de Hija Predilecta a Casa Palestina –fundada y liderada por Ibrahim Avayat, terrorista deportado por Israel– que celebró la masacre del 7 de octubre de 2023, ha sido un punto de inflexión».

La exclusiva publicada por este diario llevó a la asociación Amistad Judeo Aragonesa a presentar una denuncia este miércoles al Ayuntamiento de Zaragoza para solicitar la revocación de dicha concesión, alegando que el nombramiento habría «vulnerado gravemente la Constitución y la legislación sobre procedimiento administrativo y otra serie de normas diversas, puesto que dicho nombramiento se dio a una entidad, es decir, a una persona no física, dirigida y fundada además, por personas no nacidas en Zaragoza, incumpliendo el Reglamento de Honores mencionado».