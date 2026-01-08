Barbón incrementa un 1.000% el presupuesto de su chiringuito ‘woke’ para «Memoria, Agenda 2030 y LGTBI»

El Principado de Asturias, presidido por Adrián Barbón (PSOE), destinará 8,4 millones de euros de sus presupuestos de 2026 para seguir financiando la ideología woke. Lo que supone un incremento en las partidas puramente ideológicas de más de un 1.000% en sólo 2 años, desde que comenzó la legislatura con 833.270 euros de partida en 2024.

La gran beneficiada de este incremento del presupuesto woke en Asturias es la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, dirigida por el líder de IU en la región, Ovidio Zapico, con quien gobierna el PSOE en coalición para mantener el poder.

Se trata de una macro consejería de la que dependen hasta nueve direcciones generales –para una población de algo más de 1 millón de habitantes–, entre las que se encuentra la de LGTBI, la de Memoria Democrática o la Dirección General de Agenda 2030.

Una situació n que forzó a Vox a presentar una enmienda a la totalidad en los presupuestos de este próximo año, denunciando la «marcada ideología» en tantas partidas, que no respondían «a las necesidades de los asturianos». Hay que advertir que se trata de las cuentas regionales más altas de la historia de Asturias, alcanzando los 6.993 millones de euros, y que ha sido aprobado, con el rechazo del PP, Vox y Foro Asturias.

El presupuesto ‘woke’ del PSOE en Asturias

La cifra destinada a la ideología woke en los presupuestos de 2026 habla por sí misma. De 2024 a 2026, el dinero destinado a Agenda 2030 pasará de 573.600 euros a 3,5 millones de euros. Es decir, un aumento de un 700% en sólo dos años, donde las transferencias corrientes –es decir, el dinero destinado a subvenciones– aumentarán de 395.000 euros a 1.145 millones de euros.

Un patrón que se repite en la Dirección General de LGBTI respecto a subvenciones, donde en sólo 2 años han aumentado un 255%, pasando de 350.000 euros en 2024 a 894.000 euros en 2026. Una de las grandes agraciadas es Xega –la asociación referente del colectivo LGTBI en Asturias– que ha doblado en estos dos años el presupuesto en subvenciones de 50.000 euros (en 2024) a 100.000 euros (en 2026).

Vox alerta que este tipo de estructuras responden a macro chiringuitos donde «todos trincan». El diputado Jové denuncia a OKDIARIO que «no tiene sentido» que se siga manteniendo la partida presupuestaria este año. «El año pasado aumentaron unos 500.000 euros el presupuesto de esta Dirección General, con la excusa de que iban a redactar la Ley LGTBI. Sin embargo, este año, mantienen la partida, reducen los gastos corrientes y la mayor parte del dinero lo destinan a subvenciones», señala.

En cuanto a la Dirección General de Memoria Democrática, la izquierda ha incrementado el presupuesto un 600% en 3 años, pasando en 2023 de 259.580 euros a 1,5 millones para este próximo año. Según Vox, los socialistas están urdiendo un plan para «demoler» distintos símbolos históricos, poniendo el foco en el aumento «desmedido en invertir en bienes de patrimonio artístico», al pasar de 40.000 a 106.000 euros.

En la línea con las políticas dictadas por el Ministerio de Memoria Democrática, liderado por Ángel Víctor Torres, Barbón dispara también los gastos destinados a estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación. «No es memoria democrática, sino desmemoria democrática o manipulación histórica», critican desde Vox.

Estos presupuestos son los séptimos que saca adelante Barbón, quien en esta última legislatura consiguió su reelección gracias al apoyo de Podemos e Izquierda Unida (IU). Con éstos últimos conformó un gobierno de coalición, dándoles la consejería más ideológica de todas.