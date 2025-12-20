Victoria, la joven que se tatuó el «¡Viva España!» que Abascal le escribió en el brazo: «Conmigo hasta la tumba»

Santiago Abascal formará parte de la historia de Victoria para siempre. Desde el pasado 6 de diciembre, esta zoomer tiene un nuevo tatuaje. Luce un «Viva España» manuscrito por el líder de Vox, a quien sigue desde hace 4 años. Ella tiene 18 recién cumplidos, y este domingo será la primera vez que votará en unas elecciones.

«Si llego a cumplir 90 años, lo enseñaré también. Me puedes hacer una entrevista para entonces, y te enseñaré el tatuaje con el mismo orgullo. Lo único que nos vamos a llevar a la tumba es nuestra piel. Pues ahora conmigo hasta en la tumba se va a quedar», explica a OKDIARIO.

Aquel sábado en el que empezó la campaña de las elecciones de Extremadura, Victoria estaba acompañada de su madre, Mabel. Fueron a ver a Abascal. Cuando pudieron saludarle, la joven llevaba un bolígrafo en la mano y le pidió que le firmara su nombre, que «se lo iba a tatuar». Pero el político le dijo que no: «¿Cómo te vas a tatuar mi firma?», relata. «Entonces, escribe lo que quieras», le dije. Y Abascal esgrafió con un Bic: «VIVA ESPAÑA».

Durante este mes que ha pasado Abascal acompañando al candidato de Vox para la presidencia de Extremadura, Óscar Fernández Calle, el líder de la formación ha recorrido de punta a punta la comunidad, incluso ha pasado por algunos sitios varias veces.

Victoria quería mostrar a Abascal que había cumplido su palabra y, cuando se enteró de que el presidente de Vox estaría al día siguiente en Montijo, un pequeño pueblo próximo a Badajoz, la joven no dudó. Buscó esa misma madrugada un sitio para poder tatuarse aquella eterna expresión nacional, y al día siguiente, se lo mostró.

«Se lo enseñé todavía con el plástico que me había colocado el tatuador», relata. «‘¡Qué locura!’, me contestó Abascal», recuerda, pero, según añade la propia madre, «ella es así. Lo lleva en la sangre. Lo de Vox, Santiago, Abascal… desde bien chiquitita».

Para Victoria, los tatuajes son una manera de expresar para siempre un compromiso. La piel la considera un lienzo: «Que se me vea, que la gente lo sepa». «Me podrán decir que estoy loca o soy radical. Hace tres años se reían de mí por querer saber de política. Ahora muchos de ellos están sentados aquí», dice mientras señala las butacas del Palacio de Congresos de Badajoz, donde el partido pone el broche a una campaña en la que ha recorrido hasta Casares de Las Hurdes, el lugar más aislado de Extremadura.

Victoria y su madre son autónomas. Juntas tienen Dulcilandia en Mérida, una tienda de comestibles. «La cosa está fatal. Los autónomos tenemos que pagar mucho. ¿Se puede ganar dinero? Sí, pero luego todo lo que ganas se va para pagar impuestos. No se hace otra cosa. Y ni paro tienes», critica la joven.

«Tenemos una fiscalidad muy alta. Por mucho que te mates a trabajar y factures y prácticamente la mitad de los ingresos se destinan para pagar impuestos de enero a junio. Trabajas para pagar, y ya de junio a diciembre es lo que te queda para vivir. A mí me gusta Vox por sus políticas liberales. El dinero, al bolsillo de cada uno para gastarlo en lo que consideremos», señala.