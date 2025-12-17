Vox en Las Hurdes, el lugar más aislado de Extremadura: «Queremos ser la voz de la España olvidada»

El líder de Vox, Santiago Abascal, denuncia el abandono de la Extremadura rural en uno de los municipios más aislados de la región. Cumpliendo su compromiso anunciado en la precampaña, Abascal está recorriendo multitud de pueblos poco accesibles, como ha sido el caso de Casares de Las Hurdes, uno de los montes más altos extremeños.

Este recóndito pueblo abandonado por la política de salón, ha sido el escogido por Vox, para escenificar meditativamente –ahí ha celebrado la convocatoria de medios este martes– la realidad que significa las zonas rurales abandonadas. «Queremos ser la voz de la España olvidada por el bipartidismo», señala la formación en su cruzada contra las políticas verdes importadas desde Bruselas.

Con gran dificultad para acceder al lugar, por la sinuosa carretera que conduce al mirador, este bello paraje cacereño es uno de los más aislados de la región. Para el líder de la formación, Santiago Abascal, Las Hurdes simbolizan el «bipartidismo» del PP y PSOE y de cómo «se ha olvidado» de sus habitantes.

Vox en la Extremadura rural

Las consecuencias del aislamiento geográfico y político se cifran en un abandono paulatino de su población hacia otros lugares que permitan ganarse la vida a las generaciones más jóvenes. «Es el perfecto ejemplo de lo que estamos asistiendo en la España rural», ha señalado Abascal en la recta final de la campaña electoral, ante los medios de comunicación, acompañado del candidato a la Junta, Óscar Fernández. A su juicio, los problemas que sufre esta comarca «ha provocado un grave problema de despoblación en la zona».

En el caso del citado municipio, son sólo 397 habitantes censados. Frente a los grandes mitines en poblaciones más numerosas, causa sorpresa que una formación en plena campaña electoral se desplace a este lugar, cuando son pocos los votos que representa. Sin embargo, es precisamente eso lo que buscan desde Vox, explican a OKDIARIO. «La denuncia a la despoblación y el aislamiento», señalan cuya visita ha tenido una fuerte repercusión en redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de VOX 🇪🇸 (@vox_es)

Para Vox, Casares de Las Hurdes es «un símbolo en sí mismo» y es el motivo por el que Abascal se ha dejado ver junto con los vecinos a pie de calle. En su opinión, esta realidad ha condenado a numerosos municipios a la emigración constante y a la falta de oportunidades para los jóvenes. Dos de los puntos centrales que Fernández Calle insiste en este ciclo electoral.

Por su parte, Abascal, durante su intervención ya a la tarde en el mitin de Mérida, señaló que, tras más de 40 años, «sigue sin existir un futuro para los jóvenes», mientras cada vez hay menos niños en los pueblos y los servicios básicos se reducen progresivamente.

El líder de Vox criticó duramente el destino de los recursos públicos y aseguró que el dinero de los españoles no se emplea en atender las necesidades reales del mundo rural. En este sentido, denunció que esos fondos se destinan a ayuda exterior, a países como Marruecos y a lo que calificó como «porquerías ideológicas», además del mantenimiento de partidos políticos, sindicatos y organizaciones patronales. Frente a ello, lamentó que en zonas rurales extremeñas continúe habiendo «mucha palabrería y muy poca concreción» y una notable carencia de servicios esenciales.

Abascal también vinculó la despoblación a la falta de infraestructuras, empleo y apoyo al sector primario, factores que —según sostuvo— obligan a los jóvenes a abandonar sus pueblos en busca de oportunidades. A su juicio, esta dinámica amenaza la supervivencia de numerosos municipios y pone en riesgo el equilibrio territorial de la región.

En este sentido, las cifras son escalofriantes. Según el Banco de España, 158 municipios están en riesgo de desaparición, es decir, un 40% del total.

Por último, reclamó vigilancia para garantizar que la Guardia Civil pueda seguir desempeñando su labor «sin ningún tipo de interferencia de los corruptos», al tiempo que insistió en la necesidad de reorientar las políticas públicas hacia la lucha contra la despoblación y la recuperación del mundo rural en Extremadura.