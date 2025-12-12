Abascal pide a los extremeños «una mayoría absoluta» para «un giro absoluto»

En un ambiente de máxima incertidumbre sobre el devenir más inmediato de España, el líder de Vox, Santiago Abascal, apunta a Moncloa desde Extremadura. Y lo hace a lo grande. No se esconde. Pide «una mayoría absoluta» para «un giro absoluto». «No nos votéis a medias. Si queréis que hagamos todo lo posible, no nos votéis a medias», ha repetido este viernes desde Azuaga, el corazón de la Campiña Sur extremeña.

La frase no estaba preparada de antes, según ha podido contrastar OKDIARIO. El «no nos votéis a medias» que ha dado pie a su intervención –una de las más poéticas que se le conocen– tendría como origen un comentario de un hombre que se le acercó este viernes en uno de los paseos que el líder de Vox acostumbra a hacer en esta ruta electoral. Al saludarle, el señor le ha dicho «Santiago, no te quedes a medias». Algo que él mismo ha revelado en el cierre del mitin en Azuaga, desencadenando un eslogan que todo apunta que se va a convertir en una de las frases con posibilidades de calar hondo entre el electorado español.

La manera en que enfrenta esta campaña Vox es por partida doble. El tándem Santiago Abascal-Óscar Fernández dibuja una estrategia con más matices del que en un primer momento hubiera podido parecer: catapultar al presidente de la formación a una «opción real» de gobierno en las próximas elecciones generales confiando en la lepenización de la formación y su efecto en el «voto obrero», teniendo en cuenta que los últimos sondeos apuntan al trasvase de 300.000 votos socialistas a Vox.

La frase «no nos votéis a medias» cifraría esta ambición desde la formación, pronunciada por primera vez este viernes en un municipio de la Campiña Sur, con una fuerte simbología para los cacereños al ser en tiempos de la Reconquista, un punto de apoyo para las campañas militares de la Orden de Santiago.

Mientras Abascal mantiene un pulso con el PP tachándole de «estafa» por no presentar «ya» una moción de censura tras el maratón de detenciones y registros policiales que comenzó este miércoles con la encarcelación –en calabozos– de la fontanera socialista Leire Díaz, el de Vox aprovecha Extremadura como un escenario excepcional para presentar su proyecto político «a pie de calle, pueblo a pueblo».

Una campaña política donde su presencia continua en los mítines empieza a incomodar a los populares hasta el punto de que María Guardiola lo ha señalado como «turista» a fin de intentar desacreditar su protagonismo creciente.

«Pensaba que era un bulo», señala un vecino al ser preguntado por este diario sobre la presencia de Abascal en Azuaga. «Aquí no ha venido nunca ningún líder nacional», añade sorprendido, señalando que la candidata del PP estuvo «en el pueblo de al lado, y no pisó Azuaga, con lo importante que es en la comarca».

«Aquí, en esta iglesia –expresa señalando a la de la Virgen de la Merced, donde Vox ha preparado el mitin– se eligió a don Alonso de Cárdenas como Maestre de la Orden. Aquí defendió la Orden de Santiago la Reconquista». De hecho, la formación –que acostumbra a colocar una carpa del partido en todos los actos– había lanzado una serie de pulseras de merchandising con la palabra «Reconquista» y la Cruz de Santiago esgrafiada, que se agotaron a los pocos minutos.

Abascal ¿a por la mayoría?

Abascal está poniendo toda la carne en el asador. «Es el momento», destacan desde la formación. «Votadnos con contundencia, no nos deis una pequeña representación, no nos deis una simple mayoría, dadnos una mayoría absoluta y nosotros transformaremos España y cambiaremos el rumbo totalmente. Daremos un giro de 180 grados. Y esta España de ruina, esta España de inseguridad, esta España de traición, de mentira y de corrupción con la que nos quieren destruir al futuro de los jóvenes, será una España con esperanza y una España decente», ha señalado Abascal ante más de 1.000 personas, en un municipio de algo más de 7.000 habitantes censados.

«Nosotros no vamos a dudar, no nos va a temblar el pulso. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano y todo lo que la ley permita. Y si la ley no permite, haremos lo posible por cambiar esa ley. Lo haremos con decencia, respetando el Estado de Derecho, respetando a los jueces, la separación de poderes, respetando al Parlamento», ha prometido.

«Pero con toda la voluntad de cambiarlo todo y de derogar todas las leyes del socialismo en Extremadura y en España, de derogar todas las leyes que han acabado con las libertades, las leyes fiscales que destruyen la economía, las leyes educativas que destruyen la inocencia de los niños, las leyes de memoria histórica que quieren enfrentarnos con viejas guerras a unos españoles que deberíamos estar unidos y trabajando codo con codo», ha añadido proponiendo una enmienda a la totalidad «al bipartidismo».