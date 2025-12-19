El candidato de Vox a Gallardo: «Se lo digo a la cara, usted es más que un presunto delincuente»

Óscar Fernández Calle, candidato de Vox en las elecciones de Extremadura de este domingo, le ha reprochado este jueves al candidato del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, durante un debate en RTVE, que es más que un «presunto delincuente» por estar imputado en el caso David Sánchez, en el que se investiga la colocación del hermano del presidente del Gobierno en la Diputación de Badajoz.

«Señor Gallardo, se lo digo a la cara, la muestra patente del desprecio que el Partido Socialista y el señor Sánchez muestran por Extremadura es que usted esté aquí como candidato, un más que presunto delincuente. Un señor que ha hecho un puesto de trabajo para el hermano del presidente del Gobierno, donde ni siquiera iba a trabajar y encima tributaba en Portugal, mientras que estaba escondido en la Diputación de Badajoz», ha señalado Fernández Calle.

El candidato de Vox ha seguido su intervención mencionando cómo es una «vergüenza» y una «estafa» para «todos los extremeños» que Gallardo se presente a las elecciones. «Usted está procesado, como se van a fiar los extremeños de una persona procesada, señor Gallardo, qué propuestas les va a hacer usted a los extremeños», ha concluido el candidato de Vox.

Por su parte, Miguel Ángel Gallardo ha señalado que desde Vox no tienen «ninguna propuesta» para el Extremadura y que sólo quieren «embarrar» el debate. «Usted sabe que todo es fruto de una denuncia falsa de un sindicato falso que se engordó con artículos falsos y que partidos falsos como el de usted fueron los que pusieron la denuncia».

Mensajes a los ciudadanos

Como mensaje directo a los ciudadanos, Gallardo ha señalado que él quiere ser presidente para «recuperar el tiempo perdido», y ha afirmado que la candidata del Partido Popular, María Guardiola, «ni siquiera ha querido venir a defender su gestión», refiriéndose a la ausencia de Guardiola en el debate. «Nos jugamos una Extremadura diferente, donde los servicios públicos vuelvan a ser de calidad. Quiero ser presidente para volver a crear empleo, blindar la sanidad pública, construir vivienda», ha añadido.

A su vez, Fernández Calle ha recordado que en 2023 los extremeños votaron «un cambio» en Extremadura para «dejar atrás la corrupción de Sánchez y Gallardo», pero que Guardiola «dinamitó el acuerdo pactando con Sánchez la llegada de inmigrantes y menas a Extremadura»; y ha subrayado que el suyo es un partido «completamente fiable».