Miguel Ángel Gallardo (51 años) es el candidato del PSOE para las elecciones autonómicas de Extremadura que se celebran este domingo, 21 de diciembre. Pero Gallardo no sólo es el político socialista que quiere sacar a María Guardiola, del PP, de la Junta. El líder regional del partido de Pedro Sánchez es uno de los imputados en el caso David Sánchez, en el que se investiga la colocación del hermano del presidente del Gobierno en la Diputación de Badajoz.

«Personalmente, lo he pasado mal, no por mí, por mi familia, por mis hijos, también por David [Sánchez], que vino a desarrollar su talento, a generar riqueza musical y que tuvo que marcharse por la presión de la ultraderecha», aseguró Gallardo en un mitin con el presidente del Gobierno presente al inicio de la campaña electoral.

Alcalde con menos de 30

Para entender la historia del candidato socialista hay que retrotraerse unos años. Gallardo es diplomado en Educación Social por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Antes de ser representante de la formación socialista, trabajó en una empresa como operario.

A nivel político, con apenas 21 años, ya estaba afiliado a las Juventudes Socialistas. Al año siguiente asume la secretaría general del partido en su ciudad natal, Villanueva de la Serena (Badajoz) y, cuando todavía no había llegado a la treintena, se convirtió en alcalde de su municipio, en 2003.

Gallardo ha sido durante dos décadas el primer edil de Villanueva de la Serena, cargo que compatibilizó durante los últimos diez años como presidente de la Diputación de Badajoz.

Apoyo a Susana Díaz

A nivel nacional, Gallardo ha virado de un apoyo a Sánchez en sus primeras primarias, en 2014, a sumarse al barco de la ex presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en 2017.

En aquellas primeras votaciones, firmó para apoyar al actual jefe del Ejecutivo. «Alcaldes y portavoces socialistas con Pedro Sánchez», expresó en su cuenta oficial de X, antes Twitter. Y aseguró: «Yo con Pedro». De él dijo en otro post que el actual secretario general socialista era «un líder con carisma y con inteligencia».

Alcaldes y portavoces socialistas con Pedro Sánchez. Yo con Pedro. #ElSocialismoQueUne pic.twitter.com/3LCjeKi9SC — M. Ángel Gallardo Miranda/❤️ (@magallardomir) June 29, 2014

Sin embargo, en las siguientes primarias, Gallardo, como buena parte del partido, se alineó con Susana Díaz para evitar la vuelta de Sánchez a Ferraz. La figura del ex alcalde de Villanueva de la Serena fue tan relevante para la rival de Sánchez que incluso Díaz culminó su campaña para las primarias en la localidad que encabezaba Gallardo.

«Hoy, acompañando a Susana Díaz en su visita a nuestra ciudad, en el último día de campaña, ha querido estar con los villanovenses», expresó el ahora candidato extremeño del PSOE. Sin embargo, finalmente la candidata apoyada por Gallardo cayó ante Sánchez. Algo que no impidió que el primer edil villanovense se acabara sumando al barco sanchista.

Hoy acompañando a Susana Diaz en su visita a nuestra ciudad, en el último día de campaña ha querido estar con los villanovenses. pic.twitter.com/qp9Wstxj46 — M. Ángel Gallardo Miranda/❤️ (@magallardomir) May 20, 2017

Candidato contra el aparato

El PSOE vivió en 2023 un varapalo electoral sin precedentes. El PSOE de Extremadura cosechó su peor resultado hasta la fecha, con 28 escaños, empatado a sillones con el PP de Guardiola. Gracias a que los populares lograban mayoría absoluta con los votos de Vox, desbancaron al socialista Guillermo Fernández Vara de la presidencia extremeña.

Fernández Vara, fallecido hace unos meses, dimitió como líder de los socialista de la comunidad, lo que abrió un proceso interno para sucederle.

El primer proceso de votación fue en 2024. Gallardo no era el candidato de Ferraz, sino que era candidata sanchista Lara Garlito, vicepresidenta primera de la Asamblea y vicesecretaria regional del partido. Entonces, Gallardo ganó las primarias con el 56,2% del apoyo de la militancia (4.078 votos) frente al 42,8% de papeletas que recibió Garlito (3.105 sufragios).

Apenas unos días después de erigirse como líder del partido en su comunidad, Gallardo aseguró que no era un «claro defensor de la amnistía». «Entiendo que hay una situación que no me gusta, pero para haber llegado a la amnistía ha habido una falta de política por los gobiernos de Rajoy», justificó entonces en una entrevista en Onda Cero.

Un año después volvieron a celebrarse primarias en el PSOE extremeño. En esta ocasión, Ferraz pretendía colocar como líder del partido en la región a Esther Gutiérrez, ex consejera de Educación y Empleo durante el Gobierno de Fernández Vara.

Se trataba de una maniobra para ubicar a líderes regionales afines al sanchismo en cada una de las plazas, al igual que se hizo con Pilar Alegría, hasta esta semana ministra de Educación y Deportes, en Aragón y María Jesús Montero, ministra de Hacienda, en Andalucía.

Sin embargo, nuevamente Gallardo se impuso al aparato. La derrota de la candidata de Sánchez en estas primarias fue rotunda: sólo consiguió el apoyo del 36,2% de los 9.403 afiliados que han acudido a votar en estas primarias.

Imputación por el ‘hermanísimo’

Pero, sin duda, la principal razón por la que el nombre de Gallardo saltó a la luz pública fue su imputación en el caso David Sánchez. El hermano del presidente del Gobierno es músico de profesión y fue contratado en 2018 por la Diputación de Badajoz del PSOE con un sueldo público de 55.000 euros pese a no ir a trabajar. Ocupó el puesto de director de la Oficina de Artes Escénicas, que se creó específicamente para el hermano de Sánchez.

La juez instructora del caso, Beatriz Biedma, solicitó la apertura de juicio oral contra David Sánchez, así como contra el también presidente de la Diputación de Badajoz y otras nueve personas vinculadas a la institución provincial tras un año de instrucción del caso. Y es que la magistrada consideró que existían indicios de posibles delitos de tráfico de influencias y prevaricación.

Gallardo anunció su decisión de incorporarse «de forma inmediata» como diputado a la Asamblea regional tras conocer que iba a ser procesado. Ese movimiento le otorgaría la condición de aforado, algo que le habría permitido ser juzgado en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en lugar de en la Audiencia Provincial de Badajoz.

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), sin embargo, frenó en seco a Gallardo al considerar que había fraude de ley en su aforamiento exprés.

Consecuentemente, el juzgado consideró que se trataba de una maniobra para eludir la competencia del Juzgado de Badajoz y de la Audiencia Provincial y devolvió el caso a la magistrada Beatriz Biedma.