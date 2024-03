El nuevo secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha confesado que no es «defensor de la amnistía» que su partido ha pactado con las formaciones secesionistas para borrar los delitos de los líderes secesionistas que encabezaron el proceso independentista de 2017. «No me gusta la amnistía», ha apuntado el nuevo líder socialista en Extremadura.

«No soy un claro defensor de la amnistía», ha expresado Gallardo este lunes. Aun así, ha añadido que «es la única solución para resolver una situación que ha provocado la derecha en este país». El nuevo líder del PSOE extremeño ha defendido que la ley que los socialistas han pactado con los secesionistas como «un intento de resolver» la situación en Cataluña porque se produjo una «falta de política» durante el Gobierno del popular Mariano Rajoy.

«No soy un claro defensor de la amnistía porque entiendo que hay una situación que realmente no me gusta. También es cierto que para haber llegado a la amnistía, lógicamente, ha habido una falta de política en los gobiernos de Rajoy», ha justificado el nuevo líder del PSOE extremeño. El socialista ha criticado al PP porque durante su mandato se produjo «un referéndum ilegal». Por su parte, ha etiquetado al ex presidente de la Generalitat, Carlos Puigdemont como «un prófugo de la justicia».

Victoria frente a la candidata de Ferraz

Gallardo ha ganado las primarias del PSOE en Extremadura frente a la otra candidata, Lara Garlito, apoyada por Ferraz. Tanto es así que el nuevo líder de los socialistas extremeños se ha reivindicado como el «candidato de la militancia» frente al «aparato del partido», ha expresado en una entrevista este lunes en Onda Cero.

«No sé quién era el preferido de Ferraz, en todo momento lo que sí he sido es el candidato de la militancia, que al final en procesos democráticos, como los que vivimos en el PSOE, lo que menos importa es lo que puedan decir los aparatos, lo más importante es la voz de la militancia», ha añadido el político extremeño.

El sucesor de Guillermo Fernández Vara en el partido ha obtenido el 56,2% de votos de los militantes. Por contra, Lara Garlito, la candidatura que había aupado la cúpula de la formación, ha recabado un 42,8% de los apoyos.

«Autonomía» para defender «al pueblo»

Gallardo ha expresado que espera que la razón de la confianza de la mayoría de socialistas sea porque es «el mejor candidato para ganar a la derecha en Extremadura». Además, ha puesto en valor que lo haya votado la mayoría de la militancia porque lo considera un «reflejo» de la voluntad de la sociedad, y que le apoyan para que «tenga autonomía» y «defienda a su pueblo».

El flamante dirigente socialista ha aprovechado su comparecencia para criticar a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, de quien ha dicho que era la «presidenta de la mentira». Una etiqueta que ha justificado en que se comprometió a que «nunca» presidiría la comunidad con el apoyo de Vox y, finalmente, «acabó rompiendo su palabra».

El nuevo secretario general del PSOE de Extremadura ha rechazado que esas palabras de Guardiola se trataran de un cambio de opinión, como al que alude Pedro Sánchez cuando acaba realizando lo contrario a lo que se ha comprometido. Gallardo ha opinado que al haber dicho «reiteradamente que no gobernaría con Vox al final se convierte en un engaño y una mentira».

El nuevo jefe de filas de los socialistas extremeños ha dicho que «en ningún caso» va a plegarse ante Ferraz si las peticiones de la cúpula de los socialistas implicasen contravenir los intereses de la comunidad autónoma.

«Desde luego yo he sido elegido secretario general para defender esta tierra y a esta tierra hay que defenderle de muchas cuestiones, no solamente de lo relativo a todo lo que suena en Madrid, como si en Madrid fuera solo España», ha sentenciado el dirigente socialista.