La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha arremetido contra el Gobierno de Pedro Sánchez por sus pactos con los separatistas. Considera que da «todo» a ERC y Junts para seguir en el poder, mientras que para la región que ella preside «no hay nada». «Mi relación con Sánchez es inexistente, da todo a los separatistas y nada a Extremadura», ha defendido Guardiola.

«Le dará vergüenza mirarnos a los ojos y decirnos que para nosotros no hay nada», ha lamentado la dirigente del PP este jueves durante un desayuno-coloquio organizado por el Club Siglo XXI en los Salones del Club del Edificio Eurobuilding en Madrid. A este evento ha acudido también el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

María Guardiola asegura que el «sentir de los extremeños» es «una situación de una injusticia que ya no puede ser mayor». «Yo creo que que es el sentir de toda España. Hay tristeza, pero en los extremeños especialmente porque somos una región, como digo, muy castigada y muy olvidada por el Gobierno central», ha sostenido para criticar los pactos de Sánchez con los separatistas vascos y catalanes.

10.533 millones de deuda

La presidenta extremeña esgrime que el Estado tiene una deuda histórica con Extremadura, concretamente una deuda de 10.533 millones de euros. Guardiola ha dado esta cifra después de que Sánchez pactase con ERC perdonar 15.000 millones de euros de deuda a Cataluña. «Hay una parte de España que clama justicia», ha recalcado, al tiempo que ha denunciado el «chantaje» y los «privilegios» que el Gobierno de Sánchez tiene con sus socios separatistas.

Por ello, María Guardiola reclama un nuevo sistema de financiación para Extremadura y el resto de regiones porque «el Estado de bienestar no llega a todos por igual ni tiene el mismo coste en todos los territorios». «Esto se tiene que reflejar en el sistema de financiación. Ha llegado el momento de saldar esta deuda. Armonizar el desarrollo regional es cumplir la Constitución», ha subrayado.

La presidenta autonómica ha lamentado también «la apatía y actitud sumisa» del anterior Gobierno de Guillermo Fernández Vara con las reivindicaciones de la región. «El PSOE en Extremadura ahora mismo está desnortado. Están atravesando ese duelo de no poderse creer que ya no gobiernan y están inmersos en la sucesión del señor Fernández Vara. No les importa absolutamente nada lo que le pase a los extremeños. Yo sí he intentado que haya unidad en estas reivindicaciones justas para nuestra tierra. Sí que hemos tendido la mano para cuando se abra el debate y la reforma del sistema de financiación autonómica podamos llevar una única voz desde Extremadura», ha afirmado.

«Ellos están en salvar a su líder, salvar al señor Sánchez, que desde luego es más maquiavélico que aristotélico. Extremadura pidió un cambio de actitud ante los agravios», ha esgrimido la dirigente del PP. También ha denunciado la situación que se ha encontrado al llegar al Gobierno de Extremadura. «Fundamentalmente lo que nos hemos encontrado es una desidia y una desgana importantísima, una ausencia de gestión y una ausencia de interés y muchos fuegos artificiales. La verdad es que nos hemos encontrado un verdadero caos, un desastre y también una apatía en los empleados públicos. Y yo creo que todo eso lo estamos. Le estamos dando la vuelta con mucha ilusión, con mucha pasión, con muchas ganas y con un equipo que me acompaña, que no puede ser mejor», ha señalado.

«Va a entregarles todo»

Por último, María Guardiola ha denunciado la escasa «colaboración» del Gobierno de Pedro Sánchez con el PP en Extremadura y el resto de España. «Yo he hablado aquí de diálogo, de entendimiento, de colaboración. Pero la realidad es que Sánchez no quiere saber nada del PP. Yo quiero recordar aquí que el presidente Feijóo le ofreció seis grandes pactos al señor Sánchez. A Sánchez solamente le interesa mantenerse en el poder y solamente atiende a los chantajes que le hace Junts», ha indicado. «Sánchez no tiene ningún tipo de interés en tenderle la mano al Partido Popular sino es al cuello», ha recalcado.

«Hemos visto hace unos días que han cedido las competencias en materia de migraciones. Es que no hay límites, porque yo creo que está intentando evitar que acabe la frase del colorín colorado. Y para evitar que esa frase de ‘colorín colorado, este cuento se ha acabado’, va a entregarles absolutamente todo», ha zanjado.