Koundé renueva con el Barcelona hasta 2030

El Barcelona ha anunciado la renovación de Jules Koundé hasta 2030. El central francés ha ampliado su contrato por tres temporadas más de las que ya tenía firmadas, puesto que finalizaba en 2027. De esta manera, el conjunto azulgrana se asegura contar con una pieza fundamental para Hansi Flick en defensa para las próximas cinco temporadas.

El club ha anunciado en la tarde de este viernes la ampliación de su vinculación. Todo, a falta de horas para que comience la Liga para los culés, que se miden en la primera jornada al Mallorca. Antes de estrenarse en Son Moix, la entidad ha querido hacer oficial la renovación del futbolista.

En central se ha convertido en pieza fundamental para Flick, algo que ya sucedió también con Xavi. De hecho, Koundé fue uno de los grandes protagonistas de la temporada pasada, dándole la Copa del Rey al Barça con un gol en la prórroga, en la final contra el Real Madrid.

La noticia era ya sabida, gracias a que el propio futbolista informó de su renovación durante la gira asiática. El defensa francés pilló por sorpresa a todos al comunicar tras un entrenamiento en Corea del Sur que continuará en el club azulgrana y que «no tenía intención de salir».

«La renovación es una cuestión de días, cuando regresemos. Creo que todo está finalizado, así que estoy contento por esto. Ha sido bastante rápido, tanto el club como yo teníamos la misma idea de seguir», explicó el jugador francés a los periodistas que cubren la gira del Barça en Asia.

Comunicado del Barcelona

FC Barcelona informa que ha llegado a un acuerdo con el jugador Jules Kounde para la renovación de su contrato con el Club hasta el 30 de junio de 2030.

Próximamente, el Club y el jugador escenificarán el acuerdo en un acto que contará con la presencia del presidente Joan Laporta.

El francés se ha consolidado en la posición de lateral derecho. Pieza importantísima para Hansi Flick, su energía y combustión incansables han brillado por la banda azulgrana. Sólido en defensa y persistente y solidario en ataque, Kounde fue el héroe de la Copa del Rey conquistada la temporada pasada ante el Real Madrid.

Esta será la cuarta temporada de Kounde con la elástica culer. Llegó en la campaña 2022/23, procedente del Sevilla. Su gran nivel durante la etapa en el conjunto hispalense, donde ya mostró potencial ofensivo y defensivo, fueron argumentos más que válidos para recalar en la entidad azulgrana. Allí, progresivamente, se ha ganado el afecto del barcelonismo y se ha asentado en la posición de lateral derecho.