Flick cierra el mercado de fichajes en el Barcelona: no irá a por ningún defensa

Hansi Flick ha dado por cerrado este viernes el mercado de fichajes de verano en el Barcelona. El técnico alemán confirmó en rueda de prensa ante los medios de comunicación presentes que no irán a por ningún defensa central al mercado para paliar la marcha de Iñigo Martínez. El club todavía no ha podido inscribir a todos sus jugadores y no quiere aumentar sus problemas.

«Honestamente, no. También podemos utilizar a Gerard Martín en esta posición, lo valoro mucho. El año pasado jugó fantásticamente, ha mejorado mucho. Más retrasado juega también bien. Me gustan los jugadores que pueden ser polivalentes», confirmó Hansi Flick en la rueda de prensa previa al partido contra el Mallorca.

Una declaración contundente de Hansi Flick para confirmar que el Barcelona no fichará a nadie más en este verano. El mercado, de esta manera, queda totalmente cerrado. El club blaugrana no fichará a nadie más después de las incorporaciones de Rashford, Roony y Joan García.

Y eso que en defensa, el Barcelona ha quedado muy debilitado respecto a la temporada pasada. Ha perdido a su mejor defensa central del año pasado: Iñigo Martínez. El defensor vasco se ha ido por sorpresa a Arabia Saudí y ni siquiera el entrenador culé se lo esperaba.

Hansi Flick aprovechó también la rueda de prensa para confirmar que Gerard Martín jugará este año mucho de central izquierdo, posición que a priori ocupará Pau Cubarsí como titular junto a Araujo en el centro de la zaga blaugrana. Eric García también puede jugar de defensa central.

Pero en general, el Barcelona queda muy mermado en defensa. También Christensen, con un historial de lesiones terroríficos, puede hacer de central. Como Koundé, que es el lateral derecho del equipo. Eric también puede jugar en el lateral diestro. En el lateral izquierdo queda Balde como titular, Gerard como su recambio e incluso el canterano Jofre como alternativa.

No estaba el mercado actual del Barcelona como para que el equipo culé fuese al mercado. Ha sudado sudor y lágrimas para poder inscribir a Joan y Rashford (todo apunta a que llegarán este sábado a Mallorca) y el resto siguen sin poder estar inscritos. Se acabó el humo de Laporta hasta el 31 de agosto. Lo ha cerrado Hansi Flick con una sinceridad aplastante.