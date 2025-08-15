Flick sobre las inscripciones antes de comenzar la Liga: «No es algo que me haga estar contento»

Hansi Flick atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper con motivo de la previa de la primera jornada de Liga donde el Barcelona debutará contra el Mallorca en Son Moix este sábado a partir de las 19:30 horas. El técnico azulgrana no podrá contar para este partido con el lesionado Robert Lewandowski y está a la espera de saber si puedo hacerlo con Joan García o Rashford, pendientes de la inscripción.

«Estoy muy contento con lo que he visto en los entrenamientos y estas semanas. La sesión de hoy ha sido de calidad. Los jugadores están preparados para el partido de mañana», comenzó declarando el entrenador del Barcelona sobre el debut de su equipo en Liga.

«Esta es la situación, no es algo que me haga estar contento, pero confío en el club. Hay que esperar a mañana. Ocurrió lo mismo el curso pasado. Hay que centrarse en lo que podemos hacer. En lo demás, confío en el club», confirmó Hansi Flick sobre las inscripciones.

«Es una decisión por parte de todos, decidimos ficharlo todos. Lo que puede ver es que es un gran portero. Detrás de él, Szczesny. Estoy contento con la situación tal y cómo está», dijo el técnico alemán sobre Joan García.

Sobre Lamine Yamal: «Al final, lo más importante es ganar como equipo. Él es un engranaje más del equipo, una parte importante. Está entrenando muy bien, con balón y sin balón, defendiendo, ejerciendo presión… lo vimos contra el Como. Está muy bien. Está en la senda correcta. Está mejorando, tiene margen de mejora. No se trata de un jugador, no me importa los goles que marque, lo importante es ganar como equipo».

«Creo que lo más importante es que todos hablen. Marc y el club, y lo han hecho. Lo más importante es que esté de vuelta y esté a su mejor nivel. Es un portero fantástico y lo importante es que esté listo para jugar, todos los ayudaremos. Todos estamos de su lado», dijo sobre Ter Stegen.

Flick analiza la actualidad culé antes del debut del Barça en Liga

«Cuando volvimos de Corea del Sur, estaba al final del vuelo y me sorprendió mucho cuando me lo dijo. No estoy contento de que se vaya, es un gran jugador, tiene una personalidad tremenda y nunca pide nada. Le mete intensidad, ganas, fuerza… Era muy importante para el resto de jugadores. Siguió nuestra filosofía y fue uno de los líderes del equipo. He valorado mucho haberle entrenado, ha sido excepcional como jugador y como personal. Entiendo su decisión y le deseo lo mejor de lo mejor para el futuro», dijo el entrenador del Barça sobre la salida de Iñigo Martínez.

«Veremos qué pasa en la segunda temporada. Lo que puedo decir es que estamos trabajando muchísimo. La calidad en los entrenamientos es la que estábamos buscando, queremos seguir al mismo nivel. Tres títulos no es el final, es el principio. Queremos mejorar. Se trata de mantener la mentalidad ganadora y estamos por el buen camino», valoró Flick sobre su segunda temporada al frente del Barça.

«No sé qué decir, no he pensado en ello todavía. No sabemos ni si pasará, no le dedico tiempo. Solo me centro en el próximo partido», comentó sobre la posibilidad de disputar el duelo contra el Villarreal de la jornada 17 en Miami.