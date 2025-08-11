Flick se resigna: «Iñigo Martínez se merecía elegir»

Hansi Flick atendió a los medios de comunicación tras la victoria del Barcelona por 5-0 sobre el Como en el Trofeo Joan Gamper. El entrenador culé valoró el final de la pretemporada a una semana del arranque de Liga y comentó la salida de Iñigo Martínez.

«Muchas gracias, pero creo que seguiremos en inglés», confirmó sobre su discurso en español antes de la disputa del Trofeo Joan Gamper. «Cómo jugamos con balón, cómo creamos ocasiones… Lo hemos hecho muy bien. Creo que podemos ajustar un poco más la presión, pero estoy contento», dijo sobre el partido.

«Estamos muy contentos con ellos. La calidad del equipo podía mejorar y eso es lo que queremos con estos tres fichajes. Están entendiendo lo que queremos con ellos», valoró Hansi Flick sobre los nuevos fichajes.

Hansi Flick también habló sobre la salida de Iñigo Martínez: «Adoro a Iñigo. Es una pieza importantísima de nuestro éxito el año pasado. Tenía esa oferta, nos preguntó y lo merecía, merecía elegir. Pero también es una oportunidad para otros jugadores que ahora podrán tener más minutos y que pueden dar un paso adelante».

«Hablaré con Deco cuando venga y veremos, pero no lo creo», sobre la posibilidad de fichar a un defensa tras la marcha de Iñigo. «Estoy muy contento por ello. No es fácil la situación de gestionar. Marc es un jugador muy importante para el club, es un portero fantástico y lo ha sido durante once años. Era importante fichar a un portero también de futuro y tenemos a Joan, que es un gran fichaje. Hablé con Marc y es muy importante tener esta situación resuelta antes de empezar la competición. Es muy importante hablar, la comunicación es clave y esto se ha demostrado», culminó Hansi Flick sobre el caso Ter Stegen, ya solucionado por todas las partes.