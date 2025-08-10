Cristiano sigue marcando con Al Nassr e Iñigo Martínez debuta con derrota
El portugués marcó un doblete
El central debutó después de marcharse del FC Barcelona
Debut amargo de Íñigo Martínez con el Al Nassr después de su marcha del FC Barcelona. A pesar de que apena llevaba unas horas en en el conjunto de Arabia Saudí, el central de 34 años jugó este domingo y sufrió la primera derrota en un amistoso contra el Almería, equipo de segunda división española.
(Noticia en desarrollo…)
