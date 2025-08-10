Arabia Saudí

Cristiano sigue marcando con Al Nassr e Iñigo Martínez debuta con derrota

El portugués marcó un doblete

El central debutó después de marcharse del FC Barcelona

Iñigo Martínez
Iñigo Martínez, en su debut con el Al Nassr.

Debut amargo de Íñigo Martínez con el Al Nassr después de su marcha del FC Barcelona. A pesar de que apena llevaba unas horas en en el conjunto de Arabia Saudí, el central de 34 años jugó este domingo y sufrió la primera derrota en un amistoso contra el Almería, equipo de segunda división española.

(Noticia en desarrollo…)

