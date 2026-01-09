Volver a la normalidad tras la DANA: el plan de Fundación Naturgy para rehabilitar las viviendas afectadas

Los trabajos de rehabilitación de viviendas que quedaron dañadas por la DANA hace ya más de un año siguen adelante. El 29 de octubre de 2024 todo en la Comunidad Valenciana sufrió un parón, una tragedia inesperada se cobró muchas vidas y dejó a múltiples zonas de la región cubierta de barro, escombros e importantes desperfectos, y a muchísimas personas sin un techo. En un momento, muchos perdieron su casa, sus pertenencias, sus negocios. La zona cero nos dejaba sin aliento y las acciones de solidaridad fueron las grandes protagonistas de aquellas jornadas y las posteriores, algunas de las cuales duran hasta el día de hoy.

Solidaridad que sigue estando presente entre los valencianos, ya que son muchas las personas y organizaciones que se han volcado en la zona gracias a múltiples iniciativas sociales y económicas. Una de ellas es Sumando Energías por Valencia de Fundación Naturgy, un proyecto que beneficiará a más de 40.000 afectados, y que está estructurado en varios ejes de trabajo: personas, empleo, educación y medio ambiente.

María Eugenia Coronado, directora general de la Fundación Naturgy, asegura que Sumando Energías por Valencia «no es un plan más de la fundación», sino que es «una propuesta que pretende dar una solución integral a todas aquellas necesidades que dejó la DANA tras su paso y que ha sido construido fundamentalmente aportando toda la experiencia y el conocimiento de la fundación durante estos últimos 30 años y poniendo ese conocimiento al servicio de la comunidad».

Mirar al futuro

Con este proyecto, creado ad hoc para que Valencia pueda seguir mirando al futuro tras la DANA, la Fundación Naturgy trabaja en colaboración directa con entidades sociales pegadas al terreno y que conocen con detalle qué necesitan los afectados y en qué punto de recuperación están. El objetivo es contribuir al bienestar en el hogar de los afectados y dar un impulso a esas entidades del Tercer Sector a seguir adelante con su labor social.

«Hemos trabajado intensamente durante meses cerca de entidades sociales porque, sin duda, son nuestros ojos y nuestros oídos en la zona, y de instituciones de la zona para ver las necesidades reales y poder crear esta iniciativa para que deje huella en el territorio y en las personas. Sumando energías por Valencia es un plan formado por acciones a corto y medio plazo, pero con una visión de futuro para apoyar a las personas, impulsar la educación, crear oportunidades laborales y trabajar en la recuperación del territorio con iniciativas y soluciones que perduren en el tiempo», apunta Coronado.

Sumando Energías por las Personas

Uno de los ejes de la iniciativa está centrado en las Personas. Fundación Naturgy no busca solo colaborar en la reparación de daños materiales, sino también reconstruir y mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan, a través de iniciativas que combinan sostenibilidad, eficiencia energética y ahorro. La iniciativa de extenderá hasta finales de 2026. Dentro de este eje, se aborda la rehabilitación energética de viviendas de familias afectadas se realiza a través de medidas que permiten la mejora del confort térmico y la eficiencia energética de sus viviendas; la reducción del coste de su consumo energético, e intervenciones en el aislamiento de puertas, ventanas, paredes y techos, la reparación o sustitución de carpinterías, persianas o toldos, sistemas de climatización, electrodomésticos e instalaciones eléctricas o de gas. Estas actuaciones se llevan a cabo junto a servicios o entidades sociales.

La Fundación Naturgy ha rehabilitado ya 40 viviendas y se fija como objetivo la rehabilitación de 600 hogares de la zona afectada por las inundaciones hasta 2026. Francisco Carratalá, director de Fundación Amigó, que colabora con la entidad en la rehabilitación, afirma que «este tipo de rehabilitaciones exprés que se están realizando intentan devolver lo más importante que se perdió, junto a las infraestructuras, que es la dignidad de la persona».

Fundación Naturgy ha impulsado, además, una convocatoria de ayudas a entidades sociales para la rehabilitación energética de sus instalaciones, las cuales también han sufrido las consecuencias de la virulencia de la DANA. También donará e instalará placas solares en centros de atención a personas en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de lograr ahorro energético y poder así destinar más recursos a la atención y ayuda de las personas que lo necesiten.

Sumando Energías por la Educación, el Empleo y el Medio Ambiente

En el ámbito de la educación, Fundación Naturgy ha desarrollado un proyecto educativo que impactará en alrededor de 130 centros educativos de 38 municipios, dividido en dos niveles de intervención, con el objetivo de desarrollar un programa pedagógico integral en materia energética y medioambiental, que fomente la inclusión y promueva las vocaciones STEAM. Al programa educativo habitual de la fundación, Efigy Education, se suma un componente más de eficiencia energética, a través de la instalación de placas solares fotovoltaicas en 40 centros escolares de primaria.

Con el objetivo de mejorar la empleabilidad en la zona afectada por la DANA, la fundación ha puesto en marcha un programa de formación profesionalizadora y certificaciones oficiales en sectores clave para la transición energética, con formación gratuita en profesiones verdes con alta demanda laboral, impulsando tanto la cualificación técnica como el acompañamiento personalizado hacia el empleo. Se articula en alianza con entidades sociales, administraciones públicas y empresas del territorio.

En el terreno del medio ambiente se organizan sesiones de voluntariado ambiental en las que se combinan limpieza, recuperación vegetal y retiro de residuos. Las intervenciones se realizarán con el apoyo de los voluntarios de Naturgy y la ciudadanía local, buscando generar un impacto positivo en los territorios intervenidos promoviendo una experiencia transformadora a nivel social, emocional y ambiental.

Sara Casas, responsable de Cambio Climático y Medio Ambiente de Cruz Roja Española, destaca que Sumando Energías por Valencia de Fundación Naturgy es un plan que «no solamente destaca el papel de las personas, también destaca el papel de las personas voluntarias. El voluntario pertenece a la comunidad, es una persona de engranaje entre entidades sociales y entidades privadas: sabe leer necesidades y sabe transformarlas en soluciones. Y para lograr los objetivos es esencial la colaboración público-privada».

Además, Fundación Naturgy impulsa análisis y foros de debate en colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia, entre los que destacan dos estudios para promover la reflexión y el debate sobre aspectos que a raíz de la emergencia merecen un análisis particular: la resiliencia de infraestructuras energéticas y la gestión ambiental de residuos tras la DANA.

Y es que el plan Sumando Energías por Valencia de Fundación Naturgy muestra cómo la colaboración y la innovación pueden generar un impacto real en la comunidad.