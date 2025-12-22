Sumando Energías por Valencia: un plan de Fundación Naturgy a favor de más de 40.000 afectados por la DANA

El centro educativo público de infantil y primaria (CEIP) Castellar Oliveral, ubicado en una zona próxima a la ciudad de Valencia, sufrió en primera persona los estragos de la DANA de la Comunidad Valenciana. Tardó varios días en abrir la escuela y superar el shock general de lo que había ocurrido. «Cuando empezamos a tener las primeras noticias, a través de vecinos, familiares y amigos, comenzamos a ponernos en contacto con las familias de los alumnos con el fin de ver la gravedad del asunto. Al principio, claro, todo fue un desbarajuste, como en todas partes; pero por fortuna los niños y sus familias estaban bien», relata Lorena Muñoz, docente del CEIP Castellar Oliveral.

Fueron las maestras, aquellas que vivían en zonas menos afectadas y no habían perdido su coche, las primeras que con un salvoconducto se acercaron al colegio y comprobaron que no había sufrido daños estructurales. Por ello, deciden pedir reabrir sus puertas y poder dar cobertura con los niños a las familias afectadas, mientras trataban de reconstruir un poco su vida, limpiando sus casas, buscar sus coches, etc. «Familias que lo habían perdido todo, su casa y su trabajo, todo. El colegio se convierte en refugio para los alumnos y en un espacio de recepción de donaciones, ya que los niños habían perdido su ropa y sus juguetes, para poder repartir a las familias. Y no sólo eso, durante un tiempo, el Castellar Oliveral acogió a niños de otras zonas cuyos colegios no podían abrir, para que no perdieran sus clases. No he vivido algo así en mi vida y espero no volver a vivirlo», apunta Muñoz.

Ha transcurrido más de un año de la DANA en la Comunidad Valenciana, pero aún queda mucho trabajo por hacer para que las personas de todas las zonas afectadas regresen a una plena normalidad. Por ello, es importante el trabajo integral que se hace desde diferentes organizaciones sociales que están pegadas al terreno, como la comunidad docente del CEIP Castellar Oliveral, y el apoyo tan importante que dan entidades como la Fundación Naturgy.

La fundación de la compañía energética ha impulsado “Sumando Energías por Valencia”, un plan de acción que beneficiará a más de 40.000 personas afectadas por la DANA en la región hasta finales de 2026 y un nuevo compromiso que se suma a las más de 42.000 acciones de los planes de ayuda ya activados en la zona por Naturgy.

María Eugenia Coronado, directora general de Fundación Naturgy, explica que «Sumando Energías por Valencia es un plan formado por acciones a corto y medio plazo, pero con una visión de futuro para apoyar a las personas, impulsar la educación, crear oportunidades laborales y trabajar en la recuperación del territorio con iniciativas y soluciones que perduren en el tiempo».

El poder transformador de la educación

Las acciones propuestas por Sumando Energías por Valencia se organizan en cuatro líneas de trabajo: personas, educación, empleo y medio ambiente. A través de cada una de ellas, se hacen apuestas por la eficiencia energética y el uso de energías renovables; la formación para impulsar la empleabilidad; así como dar apoyo real a los centros educativos afectados por la DANA, ayudándoles en este complicado contexto, impartiendo formación a alumnos y docentes en sostenibilidad, energía, medio ambiente y emergencias climáticas, y poniendo en marcha un desarrollo sostenible en el medio-largo plazo y active económica y socialmente la zona.

Sumando Energías por la Educación impactará, en concreto, en 130 centros educativos de 38 municipios, que accederán a talleres, recursos y experiencias que acercan la ciencia y la sostenibilidad a los estudiantes. Además, de estos, 40 centros recibirán placas fotovoltaicas y auditorías energéticas que se integrarán como una herramienta para comprender mejor cómo funciona el consumo energético o promocionar los hábitos responsables de toda una comunidad.

El acompañamiento a los colegios y espacios de formación se hace a través de la red Efigy Schools, a través de talleres, mentorías, espacios de energía y educadores permanentes que les transmitan sus conocimientos del sector, estimulando la vocación STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas), crucial para el mercado laboral futuro y con la capacidad de relacionar los conocimientos con el mundo real.

En relación con esto, explica Muñoz que los hechos acontecidos, traumáticos y complicados de olvidar, «han despertado el interés de niños, jóvenes y docentes por conocer la gestión de los recursos energéticos y el funcionamiento del clima, así como conocer cuál es el plan de acción más seguro en caso de inundaciones en el colegio».

Por todo ello, la docente valenciana agradece toda la ayuda y los recursos de la iniciativa de Fundación Naturgy, y asegura que los talleres «no sólo calan en los niños, a través de un aprendizaje que pueden usar, sino también en los maestros, que estamos aprendiendo a conocer más a fondo las energías renovables o los niveles de emergencia, por ejemplo, y poder trasladarlo a las aulas».

Aprender más sobre eficiencia energética

De este modo, además, y de acuerdo con Muñoz, se están dando también los pasos necesarios para conseguir que el colegio sea cada día más sostenible. «Somos un centro que intenta ser sostenible y lo vamos consiguiendo a base de realizar proyectos, con trabajo de los maestros y participación de las familias. Ahora que, además, la Fundación Naturgy viene a ayudarnos y desarrollar acciones de formación y de mejora de la eficiencia energética, gracias a la auditoría energética que incluye Sumando Energías por la Educación».

Muñoz apunta que, junto a la creación del himno de los 40 centros educativos que identifique “Sumando Energías por Valencia («una idea genial con músicos y artistas reales que calará entre la sociedad porque tiene presencia mediática», comenta), destacaría también «el trabajo en red» del proyecto de Fundación Naturgy porque puede conformar un ecosistema «conjunto de impacto en la zona que mejore realmente la eficiencia energética».

Los talleres, las mentorías y los educadores permanentes de “Sumando Energías por Valencia” que acuden a las aulas a impartir formación en materia de energía, de acuerdo con Muñoz, están teniendo un impacto muy importante en la curiosidad de los niños y de los profesores.

Si lo vives, lo aprendes

«Aparte de la amabilidad y el cariño y el dominio del tema que tenía la educadora que vino, pudimos valorar realmente qué conocimiento tienen los peques sobre la energía, las renovables, la sostenibilidad o la eficiencia. Todo ello, adaptado a su nivel de comprensión, y con unos pequeños aparatos eléctricos, que eran unas abejitas que funcionaban con un tipo de electricidad conectada al cable y otras con calor, generado por luz solar. Eso fue súper impactante para ellos y les encantó. Porque si ellos lo viven, lo aprenden. Ese es el objetivo, que cale la educación en la sociedad y la única manera es a través de ellos, de los niños», expone la profesora del CEIP Castellar Oliveral.

Por último, destaca la huella que este programa de Fundación Naturgy está dejando entre los profesores de este centro, así como de los otros 40 que participan, porque «complementa los conocimientos que no entran dentro de nuestro ámbito, porque yo puedo llegar a discriminar energías renovables unas de otras, pero no a retener toda la información en la cabeza que tenía la educadora que imparte los talleres. Por ello, que nos ofrezcan este programa es la base para generar más y más aprendizajes entre los alumnos».

Y concluye: «Considero necesario que se eduque a las personas en estas materias energéticas para conseguir ser sostenibles, eficientes y curiosos, sobre todo los niños, muchos de los cuales ya piensan en diferentes tipos de energías y en cómo mejorar la eficiencia de sus pueblos y colegios. Sólo por eso, creo que se deben hacer más programas como este de Fundación Naturgy».